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صور.. المصريون بجدة يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان الاقتراع، بالمملكة العربية السعودية، توافدًا من أبناء الجاليات المصرية على لجان الاقتراع بالرياض وجدة، خلال الساعات الأولى من فتح صناديق الاقتراع للمصريين بالخارج.

ونشرت حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، صورا عديدة لتصويت أبناء الجالية المصرية في السعودية، خلال مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم.

ورفع الناخبون أعلام مصر،، مُعلنين دعمهم للمرشح عبد الفتاح السيسي، وفقا للصفحة الرسمية للمرشح.

وانطلقت عملية تصويت المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية بالانتخابات الرئاسية المصرية، وبدأت السفارة المصرية فى الرياض، استقبال أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في الساعة التاسعة صباحًا وفقا للتوقيت المحلي بالسعودية، والثامنة صباحا بتوقيت مصر، وتم فتح اللجنة في الموعد المحدد لبداية التصويت وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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