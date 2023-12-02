نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف الزوجة في حساب المواط بعد تغيب زوجها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حال كان الزوج متغيبًا، هناك وضع للزوجة في حساب المواطن، يجب أن تدركه، فيما أعلن حساب المواطن أنه تمت إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص.

وتستعرض بوابة دوت الخليج في التقرير التالي أهم الشروط المطلوبة من الزوجة التي تغيب زوجها، حيث لها حق في دعم حساب المواطن.

أهم المستندات المطولة من الزوجة المتغيب عنها زوجها

وجاءت أهم المتطلبات التي يجب توافرها في الزوجة التي تغيب عنها زوجها في التالي:

لا بد من إرفاق المستندات المطلوبة “محضر تبليغ” من الشرطة.

“صك شرعي بالغياب أو الفقد”.

وفي حال وجود أبناء لا بد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة.

وفي وقت سابق، أعلن حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 73 (شهر ديسمبر 2023)، وللتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: هنا

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تمت إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

أهلية حساب المواطن

تم صدور نتائج الأهلية للدفعة رقم 72 لحساب المواطن لشهر نوفمبر 2023، وذلك حتى يتمكن المستفيدين من الاستعلام عن حالة الأهلية، وللقيام بذلك، يتوجب على المستفيدين اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الحساب الإلكتروني لحساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية المخصصة. من الصفحة الرئيسية للحساب، يجب النقر على أيقونة “استعلام عن حساب المواطن”. قم بإدخال “رقم الهوية” الخاص بك كمستفيد. أدخل الرمز المرئي المعروض. اختر “الاستمرار للاستعلام عن الخدمة”. ستتم إعادة توجيهك إلى صفحة تحتوي على معلوماتك الشخصية ونتائج الأهلية، حيث ستظهر إذا كنت “مؤهل” أو “غير مؤهل” للدعم المقدم.

حساب المواطن

عذرًا، لكن هناك سوء فهم في سؤالك. "حساب المواطن" هو برنامج تم تنفيذه في المملكة العربية السعودية بهدف دعم المواطنين المحتاجين وتقديم الدعم المالي لهم. يتم تقديم الدعم بناءً على دراسة الأهلية للمستفيدين.

يتم تقدير الدعم المالي الذي يحصل عليه المواطنون بناءً على العديد من المعايير، بما في ذلك الدخل الشهري، وحجم الأسرة، والمصروفات الأساسية، وتكاليف الإيجار، وتكاليف التعليم والصحة. يتم تقديم هذه المعلومات من قبل المواطنين عبر منصة إلكترونية، وبعد ذلك يتم تحليلها وتقدير مدى استحقاقهم للدعم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتطلب برنامج "حساب المواطن" تقديم وثائق ومستندات إضافية لتثبت الأهلية للدعم، مثل إثبات الدخل وعدد أفراد الأسرة.

إذا كنت تحتاج إلى مزيد من المعلومات حول برنامج "حساب المواطن" أو دراسة الأهلية المستخدمة فيه، يُفضل التواصل مع الجهة المسؤولة عن البرنامج مباشرة أو زيارة موقعهم الرسمي للحصول على التفاصيل الأكثر دقة وتحديثًا.

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