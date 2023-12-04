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أحمد جودة - القاهرة - حساب المواطن يتلقى أسئلة بشكل يومي بشأن دفعات شهر ديسمبر، ورد حساب المواطن على عدد من الأسئلة حول موعد إيداع الدفعة 73 من الدعم في حسابات المستفيدين.

وأكد حساب المواطن أنه لم تصدر مبالغ دفعة شهر ديسمبر حتى الآن وفي حال كان المستفيد مستحقًّا سيشمله الدعم بتاريخ 10 ديسمبر، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية: هنا.

وأضاف حساب المواطن أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

حساب المواطن يرد على استفسارات المواطنين بشأن مبالغ دفعة شهر ديسمبر

موعد الدفعة 73

وبحسب الجدولة الزمنية سيتم إيداع الدفعة 73 من الدعم للمستفيدين الذين أكملوا طلباتهم وصدرت لهم نتائج الأهلية وذلك في الموعد المحدد يوم الأحد المقبل الموافق العاشر من ديسمبر الجاري.

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

حساب المواطن يرد على استفسارات المواطنين بشأن مبالغ دفعة شهر ديسمبر

السجل التجاري

ولفت البرنامج، عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، إلى أنه في حال وجود سجل تجاري للتابع لا بد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة)، وسيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الأسرة.

موعد نزول حساب المواطن

وأوضح حساب المواطن، أنه لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر ديسمبر المقبل، حتى الآن وفي حال صدرت نتيجة الأهلية "مؤهل" وكان المستفيد مستحقا سيشمله الدعم بتاريخ 10 ديسمبر، الموافق يوم الأحد المقبل، ويمكن معرفة قيمة الاستحقاق باستخدام حاسبة الدعم التقديرية.

ويمكن الاستعلام عن نزول حساب المواطن 73 لشهر ديسمبر 2023، من خلال الخطوات الآتية:

- الدخول عل بوابة برنامج حساب المواطن (اضغط هنــــــا).

- تسجيل الدخول برقم الهوية.

- اختيار الدفعات المالية.

- التأكد من حالة الدفعة ومبلغ الدعم المودع.