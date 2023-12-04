نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يقدم 3 إجابات مهمة على استفسارات المستفيدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، للحصول على إجابات تخص حساب المواطن، ومنبيها سؤال حول موعد إيداع الدفعة 73 من الدعم في حسابات المستفيدين.

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على سؤال حول موعد دفعة ديسمبر: لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “ديسمبر” حتى الآن وفي حال صدرت لك نتيجة الأهلية “مؤهل” بتاريخ 28/11/2023 وكنت مستحقًا سيشملك الدعم.

حساب المواطن يطمئن المستفيدين بشأن دفعة شهر ديسمبر

ضوابط حساب المواطن

في سياق متصل، قال حساب المواطن: إنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات لدى المستفيد يجب التوجه إلى حسابه عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين) وتغيير الحالة الوظيفية إلى “لا يوجد وظيفة” ثم الانتقال إلى (الإفصاح عن الدخل) “الإجراءات” وحذف الدخل ثم الضغط على “حفظ، وسيتم دراسة استحقاقك مرة أخرى.

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

حساب المواطن يطمئن المستفيدين بشأن دفعة شهر ديسمبر

استحقاق حساب المواطن

وأوضح حساب المواطن، أنه يخصص الاستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب المعايير الآتية: «إجمالي دخل الأسرة، عدد التابعين وأعمارهم بما لا يتجاوز مقدار الدعم المقدم قيمة الاستحقاق للأسرة المكونة من 6 أفراد (العائل و2 تابعين بسن 18 وأكثر و3 تابعين أقل من 18)، مشيرًا إلى أنه لمعرفة مبلغ الدعم يمكن استخدام الحاسبة (اضغط هنــا).

وتشمل محددات الدعم في حساب المواطن التي بدأ تطبيقها من أكتوبر الماضي، هي تعديل حد الاعفاء من التناقص بما يتوافق مع الحد الأعلى للاستحقاق، وأن يكون الحد الأقصى للحد المانع من الحصول على الدعم للأسرة المستفيدة من البرنامج (20،000) عشرين ألف ريال.

خطوات التقديم في حساب

حساب المواطن هو برنامج تم تطويره في المملكة العربية السعودية بهدف دعم وتوفير الدعم المالي للمواطنين السعوديين. يهدف البرنامج إلى تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء المالية على الأسر من خلال تقديم دعم مالي شهري.

يعتمد حساب المواطن على نظام توزيع الدعم النقدي بناءً على معايير الاستحقاق التي تحددها الحكومة السعودية. يتم تحديد مستوى الدعم المالي بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك الدخل الشهري للأسرة وحجم الأفراد في الأسرة وتكاليف المعيشة.

للتسجيل في حساب المواطن، يجب على المواطنين السعوديين تقديم طلب عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج أو التطبيق المخصص. سيتم مراجعة الطلبات ومعالجتها من قبل الجهات المختصة لتحديد مدى استحقاق الأسرة للحصول على الدعم المالي.

تجدر الإشارة إلى أن معلوماتي تعتمد على المعرفة المتاحة حتى عام 2021، وقد يكون هناك تغييرات أو تحديثات في حساب المواطن بعد ذلك. لذا، يُوصى دائمًا بزيارة الموقع الرسمي لحساب المواطن أو التواصل مع الجهات المعنية للحصول على أحدث المعلومات والتفاصيل.