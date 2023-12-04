نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الهلال السعودي متأهلاً في دوري أبطال آسيا بهدفين مقابل هدف لـ نساجي الإيراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - للأسفل يمكنك قراءة نتيجة مباراة الهلال وناساجي مازندران التي جرت قبل قليل ضمن مرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا. نجح الهلال السعودي في تحقيق فوز مثير على ناساجي مازندران بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على أرضية ستاد الأمير فيصل بن فهد.

سجل الهلال هدفه الأول في الدقيقة الرابعة عن طريق لاعبه ميخائيل في شباك ناساجي مازندران، وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف نظيف. في الشوط الثاني، أضاف اللاعب سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 54، ورغم هدف محمود رحماتي لناساجي مازندران في الدقيقة 77، إلا أن الهلال استمر في تصدر المباراة.

بهذا الانتصار، يؤكد الهلال السعودي تأهله إلى دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يستمر في تصدر مجموعته بقيادة المدرب البرتغالي خورخي جيسوس. يتطلع فريق الهلال إلى المزيد من التألق في المراحل القادمة من البطولة وتحقيق إنجازات جديدة.

بهذا الانتصار المثير، يؤكد الهلال السعودي على جاهزيته وتألقه في دوري أبطال آسيا. بقيادة المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، نجح الهلال بثقة في التأهل إلى دور الستة عشر، حيث يسعى إلى مواصلة مشواره الناجح في هذه البطولة القارية. يظهر الفريق بأداء متميز وتنظيم تكتيكي، مما يجعله أحد المرشحين القويين لتحقيق نجاحات في المراحل المتقدمة من البطولة.

بهذا الإنجاز، يعزز الهلال مكانته كإحدى الأندية المتألقة في القارة الآسيوية ويشعل حماس محبيه الذين يترقبون المزيد من التحديات والإنجازات في المراحل القادمة من مسيرتهم في دوري أبطال آسيا.