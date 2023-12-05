نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 حالات يمكن تسجيل المرأة المتزوجة كمستفيد رئيسي في حساب المواطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح حساب المواطن 4 حالات يمكن من خلالها أن تستفيد الزوجة من حساب المواطن، ومن بينها غياب الزوج عن الزوجة،

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي ما أكده برنامج حساب المواطن، حيث أنه يمكن للمتزوجة التقديم في برنامج حساب المواطن كمستفيد رئيسي في الحالات التالية:

تسجيل المتزوجة كمستفيد رئيسي

– إذا كان الزوج فاقدًا للأهلية

– إذا كان الزوج متغيبًا

– في حالة كانت متزوجة من رجل غير سعودي

– إذا كان الزوج مسجونًا

موعد الدفعة 73

وبحسب الجدولة الزمنية سيتم إيداع الدفعة 73 من الدعم للمستفيدين الذين أكملوا طلباتهم وصدرت لهم نتائج الأهلية وذلك في الموعد المحدد يوم الأحد المقبل الموافق العاشر من ديسمبر الجاري.

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

كيفية الاستعلام عن نزول حساب المواطن 73

ويمكن الاستعلام عن نزول حساب المواطن 73 لشهر ديسمبر 2023، في الساعات الأولى من الأحد المقبل، من خلال الخطوات الآتية:-

- الدخول على بوابة برنامج حساب المواطن (اضغط هنــــــا).

- قم بتسجيل الدخول برقم الهوية.

- قم باختيار الدفعات المالية.

- ثم قم التأكد من حالة الدفعة ومبلغ الدعم المودع.

ضوابط حساب المواطن

في سياق متصل، قال حساب المواطن: إنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات لدى المستفيد يجب التوجه إلى حسابه عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين) وتغيير الحالة الوظيفية إلى “لا يوجد وظيفة” ثم الانتقال إلى (الإفصاح عن الدخل) “الإجراءات” وحذف الدخل ثم الضغط على “حفظ، وسيتم دراسة استحقاقك مرة أخرى.

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

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