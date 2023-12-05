نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن سبب عدم الأهلية بحساب المواطن في 3 خطوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هناك العديد من الاستفسارات التي شتغل بال المستفيدين من حساب المواطن ومن بينها نتائج الأهلية وكيفية تقديم الاعتراض على عدم الأهلية.

وتستعرض بوابة "دوت الخليج" في تقريرها التالي، طريقة وإجراءات الاستعلام عن نتائج الأهلية وطريقة تقديم الاعتراض بالنسبة لغير المقبولين في دعم حساب المواطن.

استعلام نتائج الأهلية

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على سؤال أحد المتابعين عبر منصة إكس: بإمكانك معرفة أسباب عدم الأهلية عن طريق ما يلي:

تسجيل الدخول إلى حسابك في البوابة الإلكترونية.

الانتقال إلى دراسة الأهلية.

الدخول إلى أسباب عدم أهلية العائل.

ولفتت إلى أنه يلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة وإرفاق المستندات إن وجدت وذلك بعد تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

موعد الدفعة 73

وبحسب الجدولة الزمنية سيتم إيداع الدفعة 73 من الدعم للمستفيدين الذين أكملوا طلباتهم وصدرت لهم نتائج الأهلية وذلك في الموعد المحدد يوم الأحد المقبل الموافق العاشر من ديسمبر الجاري.

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

الاستعلام عن حساب المواطن 73 لشهر ديسمبر 2023

ويمكن الاستعلام عن نزول حساب المواطن 73 لشهر ديسمبر 2023، في الساعات الأولى من الأحد المقبل، من خلال الخطوات الآتية:-

- الدخول على بوابة برنامج حساب المواطن (اضغط هنــــــا).

- قم بتسجيل الدخول برقم الهوية.

- قم باختيار الدفعات المالية.

- ثم قم التأكد من حالة الدفعة ومبلغ الدعم المودع.