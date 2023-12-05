مؤسسة تركي آل شيخ الخيرية: دور ريادي في تقديم الدعم للمحتاجين في السعودية

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أحمد جودة - القاهرة - تأسست مؤسسة تركي آل شيخ الخيرية في المملكة العربية السعودية عام 2022، بغرض تقديم الدعم والمساعدة للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع. تتخذ المؤسسة من التكامل الاجتماعي والتكافل الإنساني ركيزة لعملها، حيث تسعى جاهدة لتحسين ظروف حياة المحتاجين من خلال تقديم مساعدات مالية وعينية متنوعة تشمل الإسكان، والرعاية الصحية، والتعليم، وغيرها.

تقدم المؤسسة مجموعة شاملة من المساعدات لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة.



المساعدات المقدمة من مؤسسة تركي آل شيخ الخيرية:

مؤسسة تركي آل شيخ الخيرية.. تقدم المؤسسة مجموعة شاملة من المساعدات لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة. يتضمن ذلك الدعم المالي الذي يسهم في تحسين الوضع المالي للأسر المعوزة، بالإضافة إلى مبادرات الإسكان التي تستهدف توفير سكن للفئات الأشد احتياجًا. كما تسعى المؤسسة لتقديم رعاية صحية شاملة وفعالة، بالإضافة إلى دورها الكبير في تعزيز التعليم وتوفير فرص للتطوير المستدام.

شروط طلب المساعدة من مؤسسة تركي آل شيخ الخيرية:

لضمان استحقاق المساعدة من المؤسسة، يجب على المتقدمين تحقيق بعض الشروط الأساسية، وهي:

أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية . أن يكون المتقدم مقيمًا في المملكة العربية السعودية . أن ينتمي المتقدم إلى الفئات المستهدفة التي تشمل الأرامل وأطفالهن، المطلقات اللاتي لا يوجد لديهن عائلة، الغارمين والغارمات، ذوي الاحتياجات الخاصة، الأسر المعوزة، والمرضى المحتاجين للعلاج.

طرق التقديم:

يمكن للراغبين في الحصول على المساعدة من مؤسسة تركي آل شيخ الخيرية تقديم طلباتهم بأحد الطرق التالية:

عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة: زيارة الموقع وملء نموذج الطلب. عبر تطبيق "الخير": تحميل التطبيق على الهاتف الذكي وتعبئة نموذج الطلب. عبر الاتصال بالرقم المخصص للمؤسسة: 0550788777.

المستندات المطلوبة لدعم مؤسسة تركي آل شيخ الخيرية:

يجب على المتقدمين إرفاق بعض المستندات الأساسية مع طلب المساعدة، وتشمل ذلك:

صورة من الهوية الوطنية . صورة من صك الملكية إذا كان الطلب متعلقًا بمساعدة سكنية. صورة من السجل التجاري إذا كان الطلب متعلقًا بمساعدة تجارية. صورة من شهادة الميلاد. صورة من شهادة الوفاة إذا كان الطلب متعلقًا بأسرة يتيمة أو أرملة. صورة من تقرير طبي إذا كان الطلب متعلقًا بمساعدة طبية.

التواصل مع مؤسسة تركي آل شيخ الخيرية:

يتيح الموقع الإلكتروني للمؤسسة وتطبيق "الخير" قنوات فعّالة للتواصل. كما يمكن الاتصال بالمؤسسة مباشرة عبر الرقم 0550788777.

استجابة المؤسسة ومدة معالجة الطلب:

تلتزم مؤسسة تركي آل شيخ الخيرية بمعالجة الطلبات المقدمة خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب. يتطلب الأمر تقديم المستندات المطلوبة لضمان تسريع وتيرة المعالجة وتقديم الدعم في الوقت المناسب.