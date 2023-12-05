اجراءات تجديد رخصة السيارة دون فحص في المملكة العربية السعودية

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أحمد جودة - القاهرة - تجديد رخصة السيارة يشكل إجراءً حيويًا يتطلب اتخاذ إجراءات دقيقة لضمان الشرعية أثناء قيادتها على الطرق العامة، تعد الفحوصات الدورية للسيارة من بين الشروط الأساسية لتجديد الرخصة، حيث تهدف إلى ضمان سلامة السيارة وجاهزيتها للقيادة. وبالرغم من ذلك، يُسمح في بعض الحالات بتجديد رخصة السيارة دون الحاجة إلى إجراء فحص، مثل حالة السيارات الجديدة التي لم تتجاوز 3 سنوات، أو إذا تم إجراء الفحص الدوري خلال فترة صلاحية الرخصة السابقة.

تجديد رخصة السيارة دون فحص في السعودية

يتسنى تجديد رخصة السيارة دون الحاجة إلى فحصها في حالات خاصة:

كالسيارات الجديدة التي لم تتجاوز ثلاث سنوات.

في حال تجديد الرخصة في العام السابق دون قطع مسافة تزيد عن 30،000 كيلومتر.

إذا خضعت السيارة لفحص دوري في مركز خدمة معتمد قبل انتهاء صلاحية الرخصة.

يلزم المالك في حالة تجديد الرخصة دون فحص أخذ جميع الخطوات اللازمة، مثل دفع الرسوم وتقديم الوثائق، ويُنصح بإجراء فحص دوري بانتظام للتحقق من سلامة السيارة وجاهزيتها للقيادة.

شروط تجديد الاستمارة

تجديد استمارة السيارة في المملكة العربية السعودية يشترط الالتزام بعدة شروط، ومن أهم هذه الشروط:

توفر تأمين السيارة: ي جب على صاحب السيارة الحصول على تأمين السيارة قبل تجديد الاستمارة، ويعتبر التأمين الإلزامي ضروريًا لتجديد الاستمارة.

جب على صاحب السيارة الحصول على تأمين السيارة قبل تجديد الاستمارة، ويعتبر التأمين الإلزامي ضروريًا لتجديد الاستمارة. تسديد المخالفات المرورية: يجب على صاحب السيارة تسديد جميع المخالفات المرورية المستحقة قبل تجديد الاستمارة.

استيفاء متطلبات الفحص الدوري: يجب على صاحب السيارة إجراء الفحص الدوري للسيارة وتأمين سلامتها وجاهزيتها للقيادة قبل تجديد الاستمارة.

يجب على صاحب السيارة إجراء الفحص الدوري للسيارة وتأمين سلامتها وجاهزيتها للقيادة قبل تجديد الاستمارة. تحديث بيانات المالك: يجب تحديث بيانات صاحب السيارة في السجلات المرورية قبل تجديد الاستمارة، وذلك للتأكد من أن جميع البيانات المرتبطة بالسيارة صحيحة.

يجب تحديث بيانات صاحب السيارة في السجلات المرورية قبل تجديد الاستمارة، وذلك للتأكد من أن جميع البيانات المرتبطة بالسيارة صحيحة. دفع الرسوم المطلوبة: يجب دفع جميع الرسوم المطلوبة لتجديد الاستمارة، وتختلف هذه الرسوم بناءً على نوع السيارة وسنة الصنع ومدة انتهاء صلاحية الاستمارة السابقة وغيرها من العوامل.

اجراءات تجديد رخصة السيارة دون فحص في المملكة العربية السعودية

تجديد الاستمارة عبر الإنترنت

يمكن تجديد استمارة السيارة في السعودية إلكترونيًا عن طريق خدمة "أبشر المرور" التي توفرها وزارة الداخلية.

ويتطلب ذلك:

إنشاء حساب مستخدم على الموقع.

تسجيل الدخول على الموقع.

ثم اختيار تجديد الاستمارة واتباع الخطوات المطلوبة لإتمام عملية التجديد.

ولتجديد الاستمارة عبر الإنترنت، يجب على المالك التأكد من توفر جميع الشروط اللازمة لتجديد الاستمارة، مثل:

وجود تأمين السيارة الإلزامي.

تحديث بيانات المالك.

تسديد جميع المخالفات المرورية المستحقة وغيرها.

إن تجديد الاستمارة عبر الإنترنت يعتبر خيارًا ملائمًا وسهلًا لأصحاب السيارات، حيث يمكنهم إتمام هذه العملية بسرعة ويسر دون الحاجة إلى الانتقال إلى مراكز خدمة المرور الرسمية، يُحث على ضرورة اتباع جميع الخطوات المطلوبة وتوفير الشروط اللازمة لضمان تجديد الاستمارة بطريقة صحيحة وفعّالة.

رسوم تجديد استمارة السيارة

السيارات الخاصة:

للسيارات التي تبلغ سعة محركها 1000 سي سي: 315 ريالًا.

للسيارات التي تبلغ سعة محركها 1300 سي سي: 470 ريالًا.

للسيارات التي تبلغ سعة محركها 1600 سي سي: 625 ريالًا.

للسيارات التي تبلغ سعة محركها 2000 سي سي: 940 ريالًا.

للسيارات التي تبلغ سعة محركها 2500 سي سي: 1،250 ريالًا.

للسيارات التي تبلغ سعة محركها 3000 سي سي: 1،875 ريالًا.

للسيارات التي تبلغ سعة محركها 3500 سي سي: 2،500 ريالًا.

للسيارات التي تبلغ سعة محركها 4000 سي سي: 3،750 ريالًا.

للسيارات التي تزيد سعة محركها عن 4000 سي سي: 5،625 ريالًا.

الدراجات النارية: