نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن..4 أيام على إيداع الدعم للدفعة الـ 73 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد برنامج حساب المواطن، أنه لم يتبق سوى 4 أيام فقط على إيداع الدعم للدفعة الـ 73 في حسابات المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي موعد إيداع دعم دفعة ديسمبر، والتي من المقرر أن يتم إيداعها في الساعات الأولى من صباح، اليوم الأحد، المقبل، والذي يوافق 10 ديسمبر الجاري.

استعلام نتائج الأهلية

وكان البرنامج أعلن في وقت سابق عن نتائج الأهلية لدفعة ديسمبر الجاري مشيرًا إلى أنه يمكن معرفة أسباب عدم الأهلية عن طريق ما يلي:

تسجيل الدخول إلى حسابك في البوابة الإلكترونية.

الانتقال إلى دراسة الأهلية.

الدخول إلى أسباب عدم أهلية العائل.

ضوابط جديدة

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

ما المقصود بفاقد الأهلية في حساب المواطن؟

وردت خدمة المستفيدية بحساب المواطن بالقول:” المقصود بعائلة فاقد الأهلية، هم أسرة من به جنون أو قصور عقلي وفي حال تم اختيار فئة العائل “عائل الأسرة فاقد أهلية” يتم إضافة رب الأسرة كتابع، ولا بد من إرفاق صك شرعي بعدم الأهلية أو مستند من المستشفى يوضح الحالة المرضية”.

من جهة أخرى أكد البرنامج أنه يقوم بمراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير على الضوابط والشروط.

خطوات استعلام حساب المواطن برقم الهوية

هناك مجموعة من الخطوات يمكن اتباعها عند استعلام حساب المواطن برقم الهوية، وجاءت هذه الخطوات كالتالي:

ادخل لموقع حساب المواطن الإلكتروني.

قم بتسجيل الدخول عبر النقر فوق خيار الدخول الوطني.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

ستتلقى على هاتفك المحمول رسالة نصية تحوي رمز التأكيد، يُرجى إدخاله في الحقل المعد لذلك.

أدخل رقم الهوية وانقر فوق تسجيل الدخول.

قم بالنقر فوق رمز فحص الأهلية تلاها البحث عن الأهلية.

سيتم عرض المعلومات كاملة أمامك في لحظات، وفي حال كنت غير مؤهل لتلقي الدعم، سيُشرح السبب وراء ذلك.

ستعثر على تقرير يتضمن معلومات عن المبالغ المالية التي تم استلامها سابقًا وتلك التي من المتوقع استلامها في الأيام القادمة.

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