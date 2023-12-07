نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف مزايا التأشيرة السياحية الموحدة للسعودية ودول الخليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التأشيرة السياحية الموحدة لدول الخليج اعتمد وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، أمس الأربعاء، مشروع "التأشيرة السياحية الموحدة" في الدول الـ6 الأعضاء، وذلك خلال الاجتماع الـ40 لوزراء الداخلية الخليجيين في العاصمة العُمانية، مسقط.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي تفاصيل التأشيرة الجديدة ستتيح لحاملها زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة، إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.

وأوردت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية بتقريرها: "اعتمد أصحاب السمو والمعالي مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة للإسهام في تسهيل وانسيابية تنقل المقيمين والسياح بين دول المجلس الست وسيكون له -بلا شك- انعكاسات إيجابية على القطاعين الاقتصادي والسياحي".

وأشار الوكالة العُمانية أيضا إلى أن الوزراء اعتمدوا أيضا "إطلاق المرحلة الأولى من مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونيًّا بين دول المجلس والتوجيه بإعداد استراتيجية خليجية شاملة لمكافحة المخدرات وخطرها الذي أصبح يؤرق المجتمع الخليجي والعالمي على كافة المستويات".

ويذكر أن مجلس التعاون الخليجي تأسس في الـ25 مايو 1981 بعد أن توصل قادة كل من الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت في اجتماع عقد في ابوظبي إلى صيغة تعاونية تضم الدول الست تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين.

كيفية الحصول على التأشيرة السياحية الموحدة لدول الخليج..اعرف مزاياها

ماهي التأشيرة الموحدة لدول الخليج؟

التأشيرة السياحية الموحدة هي نظام تأشيرة يهدف إلى تسهيل سفر السياح إلى دولة أو عدة دول في إطار واحد، بدلًا من الحصول على تأشيرة منفصلة لكل دولة. يتيح هذا النظام للسياح الحصول على تأشيرة واحدة تسمح لهم بدخول وزيارة عدة دول في إطار الاتفاقيات المتبادلة بين الدول المشاركة.

الهدف الرئيسي من التأشيرة السياحية الموحدة هو تسهيل وتبسيط إجراءات السفر وتشجيع صناعة السياحة، مما يعزز التبادل الثقافي والاقتصادي بين الدول المشاركة. يمكن أن تشمل الدول المشاركة في هذا النظام مجموعة من الدول المتجاورة أو المنطقة الجغرافية المشتركة.

مع ذلك، يجب العلم أن التفاصيل والشروط المتعلقة بالتأشيرة السياحية الموحدة تختلف من بلد إلى آخر وتخضع للترتيبات والاتفاقيات الدولية. لذلك، ينبغي للسياح الذين يرغبون في الاستفادة من هذا النظام التحقق من القوانين والمتطلبات المحددة لكل دولة قبل السفر.

الشروط والمتطلبات للحصول على التأشيرة السياحية الموحدة

الشروط والمتطلبات للحصول على التأشيرة السياحية الموحدة تختلف بين الدول المشاركة في هذا النظام، وتتوقف على الاتفاقيات والترتيبات القائمة بينها. ومع ذلك، هناك بعض الشروط العامة التي قد تكون مطلوبة عند التقدم للحصول على التأشيرة السياحية الموحدة. قد تشمل هذه الشروط وليس عليها الاقتصار:

1. جواز سفر صالح: يجب أن يكون لديك جواز سفر صالح وصالح لفترة كافية لتغطية فترة الإقامة المخطط لها.

2. طلب التأشيرة: يجب تقديم طلب التأشيرة السياحية الموحدة وملء جميع النماذج والإستمارات المطلوبة بشكل صحيح.

3. صورة شخصية: قد يكون هناك متطلبات محددة للصورة الشخصية التي يجب تقديمها مع طلب التأشيرة، مثل الحجم والخلفية.

4. دفع الرسوم: يجب عادةً دفع رسوم التأشيرة المطلوبة عند تقديم الطلب. قد تختلف هذه الرسوم اعتمادًا على الدولة ونوع التأشيرة.

5. تأمين السفر: قد يتطلب منك الحصول على تأمين سفر صحي يغطي التكاليف الطبية والطوارئ أثناء فترة إقامتك.

6. دليل السفر: قد يطلب منك تقديم حجوزات الفنادق أو تفاصيل الإقامة المخطط لها في الدول المشاركة، وتفاصيل الرحلات والسفر.

يجب عليك مراجعة سفارة الدولة المعنية أو الموقع الرسمي للتأشيرة للحصول على معلومات دقيقة ومحدثة حول الشروط والمتطلبات للحصول على التأشيرة السياحية الموحدة.