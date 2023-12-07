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أحمد جودة - القاهرة - معرفة رصيد زين بيانات 1445 رمز الاستعلام عن الرصيد Zain..يبحث كثيرًا من مستخدمي شبكة زين للاتصالات في المملكة العربية السعودية، عن خطوات معرفة رصيد زين بيانات 1445، حيث يعد معرفة الرصيد أمر هام من أجل إعادة شحن بطاقة SIM.

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معرفة رصيد زين 1445..خطوات الطرق المختلفة للتحقق من الرصيد

معرفة رصيد زين بيانات 1445 رمز الاستعلام عن الرصيد Zain

تقدم شبكة زين السعودية، عدد من الطرق من أجل التحقق من رصيد بطاقة SIM، وهما الاستفادة من الدعم الفني، التواصل مع خدمة العملاء، استخدام كود معرفة الرصيد، الدخول إلى الموقع الإلكتروني.



كود معرفة رصيد زين

فتح قائمة الاتصال على الهاتف المحمول.

أدخل الرمز القصير *142#.

انقر على "الاتصال"، ثم أدخل رقم جوال زين.

ستصلك رسالة توضح قيمة رصيد البطاقة.



معرفة رصيد زين عبر الرسائل

لمعرفة رصيد زين عبر الرسائل، يجب ارسال الرمز (BC) إلى الرقم(700212)، وستتلقي رسالة تتضمن معلومات عن الرصيد المتبقي وفترة صلاحية استخدام رصيد البطاقة.



معرفة رصيد زين من خدمة العملاء

لمعرفة رصيد زين من خلال خدمة العملاء، من خلال الاتصال على الرقم 959.

طريقة معرفة رصيد زين من خلال الموقع الإلكتروني

افتح الموقع الرسمي لشركة زين من هنا، انقر على "حسابي".

قم بتسجيل الدخول إلى الحساب باستخدام رقم هاتف زين الخاص بك.

انتقل إلى قائمة "معلوماتي"، قم انقر على "معرفة الرصيد".

ستظهر رسالة قصيرة على الشاشة توضح قيمة رصيد الشريحة.

معرفة رصيد زين عبر تطبيق زين للجوال