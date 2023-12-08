نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم خدمة عملاء زين للاستفسار واستقبال شكاوي المواطنين في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رقم خدمة عملاء زين للاستفسار واستقبال شكاوي المواطنين في المملكة العربية السعودية..تعد خدمة العملاء من أهم الركائز الأساسية في نجاح كل الشركات، خاصة شركات الاتصال المحمول، وذاعت شهرة شركة زين السعودية في العالم العربي بسبب جودة خدماتها وحسن تعامل خدمة العملاء مع المستخدمين في المملكة العربية السعودية، ويستخدم هذه الشبكة ما يقرب من 53 مليون شخص منذ تأسيسها في عام 2008

حيث تقدم خدمة عملاء شركة زين كل الأجوبة على الأسئلة المتعلقة باستخدام الشركة بشأن الاستفسار عن باقات الهاتف المحمول أو باقات الانترنت، أو أكواد الإشتراك في الخدمات المختلفة والمتنوعة، خدمة عملاء زين، إلى جانب ردها على كافة استعلامات العملاء، تقوم بتلقي جميع الشكاوي والرد عليها.

رقم خدمة عملاء زين للاستفسار واستقبال شكاوي المواطنين في المملكة العربية السعودية



وفرت شركة زين السعودية، عدد من السبل من أجل الوصول إلى خدمة العملاء تسهيلًا على العملاء، حيث يمكن التحدث مع خدمة العملاء عبر تطبيق أو واتساب أو شبكات إجتماعية أو موقع ويب أو الخط الساخن.

وفي إطار حرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المتابعين بشكل يوميًا، نستعرض لكم في السطور التالية خطوات مختلفة للتواصل مع خدمة عملاء زين.

طرق التواصل مع خدمة عملاء شركة زين

من خلال زيارة مقر الشركة الرئيسي والذي يتواجد في "واحة غرناطة" للأعمال مبني 3A بمدينة الرياض.

تستطيع الوصول لخدمة عملاء زين والتحدث معهم من خلال الدردشة عبر رسائل نصية بتطبيق الواتساب من خلال هذا الرابط.

يمكنك طلب المساعدة وحتى الحصول على رد خاص بإستفساراتك عن طريق الاتصال من جوالك برقم خدمة عملاء زين المجاني والمباشر وهو 959.

التواصل مع خدمة العملاء عبر موقع الشركة الرسمي على الويب، كل ما عليك فعله هو الضغط على أيقونة اتصل بنا ثم اختيار البريد الإلكتروني، بعدها قم بتحديد خدمة العملاء ثم أكمل البيانات الأخرى ولا تنسى كتابة استفسارك أو مشكلتك وسوف يتم الرد عليها عبر رسالة سوف تصل إلى الإيميل الخاص بك في أقرب وقت.

التحدث عبر رسائل نصية مع الحساب الموثق الخاص بـ خدمة عملاء زين على تويتر، تواصل معهم على الخاص من خلال الرسائل المباشرة وسوف يساعدونك بشكل سريع.



جميع أرقام خدمة عملاء زين للاستفسار والشكاوى

يمكن التواصل بفريق خدمة عملاء زين من خلال هذا الرقم 14477.

تستطيع مراسلة الشركة عبر صندوق بريد 295814، في الرياض 11351.

يمكن التحدث سريعا مع خدمة عملاء زين أعمال عبر الرقم 00966590014477.

يمكن التواصل مع عملاء الشركة عبر الاتصال من هاتفهم على الرقم الموحد 959 أو على رقم 0590000959.

يشار إلى أن خدمة عملاء زين السعودية ليست متاحة فقط لمستخدمي الشركة، حيث توفر زين رقم مخصص لعملاء أي مشغل آخر وحتى لمستخدميها من خارج المملكة وهذا عن طريق الاتصال بالرقم 0590000959 أو 00966590000959.