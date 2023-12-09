نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بن فرحان يترأس اجتماعا مع بلينكن حول غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة حول غزة برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم، مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأشار مراسل Rt إلى "أن اللجنة الوزارية شددت خلال الجلسة على مطالبتها للولايات المتحدة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار".

وأعرب أعضاء اللجنة عن "امتعاضهم جراّء استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو" أمس الجمعة، والذي منع اليوم صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي والذي يدعو وللمرة الثانية للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لدواع إنسانية".

وجدد أعضاء اللجنة "رفضهم لمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مجددين دعوتهم لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، وعلى النحو الذي ينص عليه القانون الإنساني الدولي، ووقف المأساة الإنسانية، التي تتعمق كل ساعة في قطاع غزة ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

وشددت اللجنة على "موقفها الرافض لكافة عمليات التهجير القسري التي يسعى الاحتلال لتنفيذها"، مؤكدين "أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتصدي لها على كافة المستويات".

وجدد أعضاء اللجنة التأكيد على ضرورة إيجاد مناخ سياسي حقيقي يؤدي إلى حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، معربين عن رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.