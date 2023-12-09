نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الأهلية بحساب المواطن لا تشمل السجين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد حساب المواطن بعض الشروط التي قد لا تنطبق على بعض الفئات ومنهم السجناء، حيث يعتبرهم حساب المواطن غير مستحقي الدعم.

وأكد برنامج حساب المواطن، أن السجين لا تنطبق عليه الشروط المؤهلة لاستحقاق الدعم المقدم من البرنامج، وبالتالي لا يستحق الدعم بأثر رجعي.

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جاء ذلك في رد من حساب المواطن، على استفسار من سجين عمَّا إذا كان يحق له الحصول على جميع مستحقاته بأثر رجعي لظروفه الصحية من البرنامج.

شروط الأهلية واستحقاق الدعم

حساب المواطن هو برنامج تابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى دعم المواطنين المحتاجين من خلال تقديم دعم مالي شهري. للتأهل للحصول على دعم حساب المواطن، يجب توفر عدد من الشروط والمعايير التي تحددها الجهة المسؤولة عن البرنامج. وفيما يلي بعض الشروط العامة للأهلية في حساب المواطن:

1. الجنسية: يجب أن يكون المتقدم مواطنًا سعوديًا.

2. العمر: يجب أن يكون المتقدم بالغًا (18 سنة فما فوق)، أو أن يكون لديه ولي أمر مسؤول عنه في حال كان دون سن البلوغ.

3. الإقامة: يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

4. الدخل: يتم تحديد الأهلية بناءً على الدخل والوضع الاقتصادي للأسرة. يتم تقييم الدخل بناءً على معايير محددة، مثل الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها وتكوينها.

5. عدم الاستحقاق للدعم من جهات أخرى: يجب أن لا يكون المتقدم مستفيدًا من دعم مالي من جهات أخرى، مثل التأمينات الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي.

يجب ملاحظة أن هذه الشروط قد تتغير على مر الوقت وفقًا لسياسات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. لذا، يُنصح بزيارة الموقع الرسمي لحساب المواطن أو الاتصال بالجهة المسؤولة للحصول على أحدث المعلومات والتفاصيل المحدثة.

موعد الدفعة 73

ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة 73 من الدعم في حسابات المستفيدين في موعدها المعتاد يوم العاشر من ديسمبر شاملا الدعم الإضافي وفق التوجيه الملكي الكريم.

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.