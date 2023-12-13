الكارثة لم تبدأ بعد والقادم أسوء.. وزارة التربية والتعليم السعودية تعلن عن السبب الحقيقي للاجازة والمفاجاة في المدة المقررة لإجازة الفصل الثاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كشفت وزارة التربية والتعليم السعودية عن موعد أول إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثاني، وهذا ردًا على الاستفسارات الكثيرة التي وردت من الطلاب وأولياء الأمور مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام 1445-2023.

موعد أول إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثاني

وفي خطوة جديدة، أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تعليق الدراسة بشكل حضوري في المدارس، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر الجاري، وذلك في بداية الفصل الدراسي الثاني، وتعتبر هذه الخطوة الأولى نحو إجازة مطولة خلال الترم الثاني، حيث ستمتد لمدة ثلاثة أيام، متزامنة مع نهاية الأسبوع اعتبارًا من نهاية دوام يوم الخميس، لتشهد عودة الطلاب لاستكمال الفصل الدراسي الثاني.

يتهيَّأ الطلاب والطالبات لبداية إجازة أسبوع مطولة خلال العام الدراسي الحالي 1445 هـ، حيث تمتد هذه الإجازة من يوم الخميس المقبل، الموافق 14 ديسمبر 2023، إلى يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر 2023.

يأتي الفصل الدراسي الثاني بالعديد من الإجازات الرسمية، وتتمثل في أربع إجازات هي:

1. إجازة أسبوع مطولة تزامنًا مع يوم الأحد المقبل.

2. إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 22 شهر جمادى الآخرة المقبل، الموافق 4 شهر يناير.

3. إجازة نهاية أسبوع مطولة تزامنًا مع يوم الأحد 16 رجب 1445 هـ الموافق 28 يناير.

4. إجازة يوم التأسيس ونهاية الفصل الدراسي الثاني في 12 من شهر شعبان المقبل الموافق 22 فبراير 2024، تمتد لمدة 9 أيام.

من المتوقع أن يستفيد الطلاب والطالبات من هذه الإجازة في الراحة والاسترخاء، وقضاء وقت ممتع مع أسرهم وأصدقائهم، كما يمكنهم استغلال هذه الفترة في مراجعة دروسهم والاستعداد للفصل الدراسي الثاني، وتأتي هذه الإجازات في إطار جهود وزارة التعليم لتوفير بيئة تعليمية مناسبة وتخفيف العبء عن الطلاب والطالبات، وتشجيعهم على مواصلة التحصيل العلمي.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أشارت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية إلى أن امتحانات نهاية الترم الثاني لعام 1445 هـ ستُجرى في الخامس من شعبان 1445 هـ الموافق 15 فبراير 2024.

وتأتي هذه الامتحانات لجميع الطلاب والطالبات في المملكة، حيث ستكون هذه الاختبارات حضورية كدروس الفصل الدراسي، وفي حال صدور أي تعليمات إضافية بخصوص هذا الأمر، سيتم نشرها على الفور للتأكيد والتوجيه.

متى اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1445؟

تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1445 في السعودية يوم 31 ديسمبر 2023 الموافق 18 جمادى الثاني.

متى الاجازه المطوله الفصل الدراسي الثاني؟

تأتي الإجازة المطولة في الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر.

كم أسبوع في الترم الثاني 1445؟

يحتوي الفصل الدراسي الثاني على 13 أسبوع.