نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يرد على استفسارات بشأن أهمية الإفصاح عن رواتب أفراد الأسرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضوابط ومعايير حساب المواطن، أكثر ما يبحث عنه المواطنون في المملكة العربية السعودية، بعدما جدد حساب المواطن التأكيد على أهمية الإفصاح عن كافة أنواع الدخل الشهري للأسرة بما فيها راتب التابع حال حصوله على وظيفة.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي رد خدمة المستفيدين بحساب المواطن عبر منصة إكس سؤالًا من أحد المتابعين قال فيه: “ولدي توظّف هل يسقط عنه الدعم؟”. وردت بالقول: “في حال وجود دخل للتابع لا بد من الإفصاح عنه وسيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الأسرة ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن”.

أهمية الإفصاح عن راتب التابع ضمن دخل الأسرة في حساب المواطن

الدعم الإضافي في حساب المواطن

من جهة أخرى أفادت خدمة المستفيدين أنه تنفيذًا للتوجيه الكريم، الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر ديسمبر 2023، وسيتم الإعلان عن أي تحديثات تخص البرنامج من خلال القنوات الرسمية للبرنامج.

وأضافت أن الاستحقاق يختلف وفقًا لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها، وبإمكانه التسجيل وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية وكان مستحقًا سيشمله الدعم.

إيداع حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن أودع الأحد الماضي 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والسبعين 10.8 مليون مستفيد وتابع.

وذكر مدير عام التواصل للبرنامج عبد الله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 185 مليار ريال منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1481 ريالًا.

أهمية الإفصاح عن راتب التابع ضمن دخل الأسرة في حساب المواطن

ضوابط جديدة في حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

شروط الأهلية واستحقاق الدعم بحساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج تابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى دعم المواطنين المحتاجين من خلال تقديم دعم مالي شهري. للتأهل للحصول على دعم حساب المواطن، يجب توفر عدد من الشروط والمعايير التي تحددها الجهة المسؤولة عن البرنامج. وفيما يلي بعض الشروط العامة للأهلية في حساب المواطن:

1. الجنسية: يجب أن يكون المتقدم مواطنًا سعوديًا.

2. العمر: يجب أن يكون المتقدم بالغًا (18 سنة فما فوق)، أو أن يكون لديه ولي أمر مسؤول عنه في حال كان دون سن البلوغ.

3. الإقامة: يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

4. الدخل: يتم تحديد الأهلية بناءً على الدخل والوضع الاقتصادي للأسرة. يتم تقييم الدخل بناءً على معايير محددة، مثل الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها وتكوينها.

5. عدم الاستحقاق للدعم من جهات أخرى: يجب أن لا يكون المتقدم مستفيدًا من دعم مالي من جهات أخرى، مثل التأمينات الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي.

يجب ملاحظة أن هذه الشروط قد تتغير على مر الوقت وفقًا لسياسات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. لذا، يُنصح بزيارة الموقع الرسمي لحساب المواطن أو الاتصال بالجهة المسؤولة للحصول على أحدث المعلومات والتفاصيل المحدثة.

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