هل يتعارض حساب المواطن مع الضمان الاجتماعي؟

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أحمد جودة - القاهرة - هل يتعارض الضمان الاجتماعي مع دعم حساب المواطن، السؤال الأبرز الذي يطرحه مستفيدو الدعم في السعودية، فيما كشف برنامج حساب المواطن عن مدى تأثر الدعم الشهري براتب الضمان الاجتماعي أو مخصص التأهيل الشامل.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي، مدى تعارض الضمان الاجتماعي مع حساب المواطن، بعدما تلقت خدمة المستفيدين استفسارًا من أحد المتابعين عبر منصة إكس قال فيه: “هل اللي يستلم التأهيل الشامل والضمان يقدر يأخذ حساب المواطن؟”.

كشف حقيقة تعارض دعم الضمان الاجتماعي مع حساب المواطن

الرد على الاعتراض

وأشار حساب المواطن، عبر منصة إكس، بالقول: بإمكانك التسجيل، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحقًا سوف يشملك الدعم، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية.

وفي سياق متصل قالت خدمة المستفيدين إنه في حال تم تقديم اعتراض على الأهلية يجب الانتظار وسيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكن معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابه ثم دراسة الأهلية، واعتراضات الأهلية السابقة.

موعد الدفعة 73

ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة 73 من الدعم في حسابات المستفيدين في موعدها المعتاد يوم العاشر من ديسمبر شاملا الدعم الإضافي وفق التوجيه الملكي الكريم.

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

كشف حقيقة تعارض دعم الضمان الاجتماعي مع حساب المواطن

ضوابط الضمان الاجتماعي

تتنوع برامج الضمان الاجتماعي من بلد لآخر وتختلف فيما يتعلق بالفئات المستهدفة والمعايير المطلوبة للحصول على الدعم. قد تشمل برامج الضمان الاجتماعي توفير المساعدة المالية الشهرية، والرعاية الصحية، والإسكان، والتعليم، والرعاية الاجتماعية الأخرى. يتم تمويل هذه البرامج عادة من خلال الضرائب أو التمويل العام للدولة.

هدف الضمان الاجتماعي هو ضمان حماية الفئات الضعيفة في المجتمع وتحسين جودة حياتهم وتوفير فرص متكافئة للجميع. يساهم الضمان الاجتماعي في تقليل الفقر والعدالة الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأفراد والمجتمعات.

من المهم أن نلاحظ أن برامج الضمان الاجتماعي قد تختلف من بلد لآخر، ويمكن أن يكون هناك اختلافات في التنظيم والتطبيق والتغطية والفئات المستهدفة. لذا، ينصح بالتواصل مع الجهات المعنية والبحث عن المعلومات الأكثر صحة وتحديثًا بشأن الضمان الاجتماعي في البلد الذي تهمك.