نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس السعودية الأربعاء.. مستقر ورياح تصل سرعتها 30 كم/ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا، غدا الأربعاء الموافق 20 ديسمبر، طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين تظهر تشكيلات من السحب المنخفضة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية وجازان، كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

تشير آخر التوقعات، إلى استمرار الطقس مستقرًا بوجه عام، بحيث يكون الطقس نهار غد الأربعاء باردًا نسبيًا في شمال المملكة وفي المرتفعات الجنوبية الشاهقة ومعتدلًا في مختلف المناطق، فيما يكون الطقس حارًا نسبيًا على الأجزاء الوسطى من سواحل البحر الأحمر، مع وجود فرص ضعيفة لزخات محدودة محلية من الأمطار على أجزاء من جنوب غرب المملكة والسواحل من شمال المنطقة الشرقية، والرياح تكون معتدلة السرعة بوجه عام.

طقس غدا الأربعاء في السعودية

ويصبح الطقس باردًا إلى شديد البرودة في أجزاء من شمال وجنوب المملكة، وباردًا نسبيًا إلى بارد في مختلف المناطق، بينما يكون الطقس دافئًا على السواحل الوسطى والجنوبية للبحر الأحمر، وتكون الرياح معتدلة السرعة بوجه عام، كما من المتوقع أن ترتفع نسب الرطوبة السطحية ويتشكل الضباب الخفيف في أجزاء من شمال وشرق المملكة مع ساعات الليل المتأخرة من يوم الأربعاء والصباح الباكر من يوم الخميس.

توقعات الأرصاد

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيًا غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والاوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

سرعة الرياح

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيًا إلى شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعةعلى الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.