نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم أعراض المتحور الجديد JN.1 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعد المتحور الجديد لفيروس كورونا، والذي يطلق عليه اسم JN.1، أحدث هذه الطفرات التي تشق طريقها حاليًّا عبر البلاد والعديد من البلدان الأخرى، مثل السلالات المنتشرة الأخرى، فهو ينحدر من أوميكرون ولكنه أكثر عدوى من بعض أشكال كوفيد الأخرى، كما يتضح من انتشاره السريع.

متحور كوورنا الجديد JN.1 ثاني أكبر مصدر للإصابة بفيروس كورونا

يعد JN.1 بالفعل ثاني أكبر مصدر لحالات الإصابة بفيروس كورونا، فيما أعلنت هيئة الصحة العامة “وقاية”، عن رصدها سرعة انتشار المتحور JN.1 محليًّا، وهو أحد المتحورات الجديدة لفيروس كورونا، متغير فيروس كورونا الجديد JN.1 آخذ في الارتفاع في موسم الشتاء.

أهم أعراض المتحور الجديد JN.1

وقد تشمل أعراض الإصابة بـ JN.1 COVID-19 ما يلي:

سعال.

التهاب الحلق.

صداع.

آلام العضلات.

حمى.

تغير أو فقدان حاسة التذوق أو الشم.

احتقان وسيلان بالأنف.

تعب.

ضيق في التنفس.

أعراض الجهاز الهضمي (اضطراب في المعدة، إسهال خفيف).

ومن المتوقع أن يتمكن أحدث لقاح لكوفيد-19 من علاج مرضى متحور JN.1، وأشار مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي أيضًا إلى أن نوع وشدة الأعراض يعتمدان بشكل أكبر على مناعة كل شخص وتاريخه الصحي بدلًا من النوع الذي يصاب به.

أكدت هيئة الصحة العامة (وقاية) أنه لا صحة لما يتم تداوله من مخاطر وتحذيرات من وباء جديد، فمتحور JN.1 يعتبر من المتحورات المتفرعة لـ كوفيد19، كما أن فاعلية التحصين بلقاح كوفيد 19 المطور قائمة ولا يوجد ما يستدعي القلق ولا يوجد حاجة لتطبيق إجراءات مشددة.

وشددت هيئة وقاية عبر منصة إكس على ضرورة أن يأخذ الجميع المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة.

وفي وقت سابق، أكدت هيئة الصحة العامة (وقاية) أنها رصدت سرعة انتشار المتحور JN.1 محليًّا، حيث بلغت نسبته 36%، ولم يصاحب ذلك أي زيادة في تنويم العنايات المركزة.

وشددت وقاية، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، على أنه لا يوجد ما يثير القلق.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، أن JN.1 هو نوع مختلف بسبب انتشاره المتزايد بسرعة، لكن المنظمة لم تصنّف JN.1 على أنه متغير مثير للقلق، ليتم التعامل معه على أنها سلالة جديدة من فيروس SARS-CoV-2، مع احتمال زيادة خطورتها في ظل انخفاض فعالية لقاحات كورونا.