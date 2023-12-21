انت الان تتابع خبر لا تخرجوا من بيوتكم .. السعودية تطلق تحذيرات لأصحاب هذه المناطق بعد أن أصبحت الكارثة المخيفة قريبة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تتابع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أول بأول عبر الأقمار الصناعية حالة الجو لإمداد المواطنين بالمعلومات اللازمة فضلًأ عن تنسيق خطوط الطيران والملاحة، وبحسب التوقعات والدراسة أعلنت الهيئة أن البلاد ستشهد حالة ماطرة تؤثر على المملكة في الفترة الأخيرة من الشهر الحالي، وذلك بسبب قدوم فصل الشتاء وتكاثر السحب وانخفاض معدلات درجات الحرارة الأمر الذي يؤدي إلى هطول أمطار بكثرة.



حالة ماطرة تؤثر على المملكة

أفاد الموقع الرسمي للهيئة العامة للأرصاد أن فصل الشتاء سيبدأ رسميا في المملكة من يوم الجمعة الموافق 22_12_ 2023، وسيستمر إلى 20_3_ 2024 وخلال هذه الفترة ستتأثر البلاد بكثير من التقلبات الجوية المنخفضة مع التغيرات في سرعة الرياح ، وبحسب ما رصدته الأقمار هناك احتمالية كبيرة من سقوط أمطار بغزارة على المناطق لمدة 6 أيام متتالية وتحديدًا من يوم 22 ديسمبر 2023 إلى 27 ديسمبر، وخلال هذه الفترة تتعرض المناطق أيضًا إلى منخفض في درجات الحرارة شديد نتيجة لهبوب كتلة قطبية باردة، لذا ينصح بعدم ترك المنازل إلا للضرورة القصوى بحسب ما صرح به مركز الأرصاد الجوية.

حالة من التأهب التام لمواجهة سقوط الأمطار في الأسبوع المقبل خاصة وأنها ستنال أجزاء كبيرة من المملكة، ومن المدن التي تشهد سقوط الأمطار حائل، مكة، المدينة المنورة، سكاكا، الرياض وجدة،



لذا شددت الهيئة العامة للأرصاد بأن على المواطنين المقيمين في المناطق المذكورة القيادة بحكمة والامتثال لنصائح خبراء الأرصاد والهيئة العامة للمرور، منعًا لحدوث أي تصادمات على الطريق مع ضرورة ارتداء ملابس ثقيلة استعدادا لموسم الصقيع.



كما ذكرنا أن يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر هو الموعد الرسمي لبدء فصل الشتاء لذا وبحسب ما رصدته الأقمار الصناعية أن الطقس في هذا اليوم سيشهد مايلي:

مدينة ضباء، أملج، تيماء، الوجه، تبوك ستشهد بنسبة 100% سقوط أمطار.



المنطقة الشرقية وبعض مناطق من مكة المكرمة ستشهد صعوبة على مستوى الرؤية الأفقية وذلك بسبب استمرار هبوب الرياح المحملة بالأتربة والتي تسجل سرعتها 60 كم في الساعة.

مدينة عسير وجازان هناك احتمالية كبيرة لسقوط أمطار بسبب وجود سحب ممطرة.

بشكل عام ستتعرض كل المدن بالمملكة لموجة صقيع.

مدينة حائل والجوف ستشهد في الصباح الباكر صعوبة في الرؤية بسبب وجود ضباب.