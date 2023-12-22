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أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس في الرياض اليوم.. مشمس مع درجات حرارة تصل إلى 25 درجة مئوية

حالة الطقس في الرياض اليوم.. مشمس مع درجات حرارة تصل إلى 25 درجة مئوية…الرياض هي عاصمة المملكة العربية السعودية، وهي مدينة صحراوية تقع في وسط البلاد. تتمتع الرياض بمناخ صحراوي حار جاف، مع درجات حرارة عالية طوال العام.

حالة الطقس في الرياض اليوم.. مشمس مع درجات حرارة تصل إلى 25 درجة مئوية

حالة الطقس اليوم في الرياض

اليوم الجمعة، 22 ديسمبر 2023، يكون الطقس في الرياض مشمسًا، مع درجة حرارة عالية تبلغ 25 درجة مئوية ودرجة حرارة منخفضة تبلغ 16 درجة مئوية. سيكون هناك رياح خفيفة من الجنوب الشرقي تبلغ سرعتها 11 كيلومترًا في الساعة.



الطقس الأسبوعي

من المتوقع أن يكون الطقس في الرياض مشمسًا إلى غائم جزئيًا طوال الأسبوع. ستكون درجات الحرارة أعلى من المتوسط ​​لهذه الفترة من العام، حيث ستتراوح درجات الحرارة العالية بين 25 و30 درجة مئوية. ستكون درجات الحرارة المنخفضة في العشرينات من القرن الماضي.

توقع حالة الرطوبة في الرياض اليوم

تبلغ الرطوبة النسبية في الرياض اليوم نحو 40%، وهي نسبة منخفضة نسبيًا، مما يعني أن الطقس سيكون جافًا ومريحًا.

توقع حالة الرياح في الرياض اليوم

تهب الرياح في الرياض اليوم من الجنوب الشرقي بسرعة تتراوح بين 10 و20 كيلومترًا في الساعة، وهي رياح خفيفة إلى معتدلة، مما يعني أن الطقس سيكون هادئًا.

حالة الطقس في الرياض اليوم.. مشمس مع درجات حرارة تصل إلى 25 درجة مئوية

توقع الأمطار اليوم في الرياض

لا يتوقع هطول أي أمطار في الرياض اليوم.

توقع طقس غدا السبت 23 ديسمبر 2023

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية السعودية أن يكون الطقس في الرياض غدًا السبت 23 ديسمبر 2023 حارًا خلال النهار، معتدلًا خلال الليل.

وستكون درجة الحرارة العظمى في الرياض غدًا 28 درجة مئوية، والصغرى 15 درجة مئوية.

وسيستمر الطقس جافًا ومشمسًا، مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

نصائح للمواطنين والمقيمين في الرياض

في ظل الطقس المعتدل المائل للحرارة، ينصح المواطنين والمقيمين في الرياض باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من الحرارة، مثل:

شرب الكثير من السوائل.

ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة.



ولكن في المجمل الطقس معتدل وجميل وينصح بالذهاب للتنزه