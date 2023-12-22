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أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار خلال الليل

حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار خلال الليل…مكة المكرمة هي مدينة مقدسة في المملكة العربية السعودية، وهي واحدة من أقدس المدن الإسلامية في العالم. تقع مكة المكرمة في وادٍ ضيق على ساحل البحر الأحمر. تتمتع مكة المكرمة بمناخ صحراوي حار جاف، مع درجات حرارة عالية طوال العام.

حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار خلال الليل

حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة

اليوم الجمعة، 22 ديسمبر 2023، يكون الطقس في مكة المكرمة مشمسًا، مع درجة حرارة عالية تبلغ 34 درجة مئوية ودرجة حرارة منخفضة تبلغ 24 درجة مئوية. سيكون هناك رياح خفيفة من الجنوب الشرقي تبلغ سرعتها 13 كيلومترًا في الساعة.

الطقس الأسبوعي

من المتوقع أن يكون الطقس في مكة المكرمة مشمسًا إلى غائم جزئيًا طوال الأسبوع. ستكون درجات الحرارة أعلى من المتوسط ​​لهذه الفترة من العام، حيث ستتراوح درجات الحرارة العالية بين 25 و35 درجة مئوية.

توقع حالة الرطوبة في مكة المكرمة اليوم

تبلغ الرطوبة النسبية في مكة المكرمة اليوم نحو 45%، وهي نسبة منخفضة نسبيًا، مما يعني أن الطقس سيكون جافًا ومريحًا.

توقع حالة الرياح في مكة المكرمة اليوم

تهب الرياح في مكة المكرمة اليوم من الجنوب الشرقي بسرعة تتراوح بين 10 و20 كيلومترًا في الساعة، وهي رياح خفيفة إلى معتدلة، مما يعني أن الطقس سيكون هادئًا.

توقع الأمطار في مكة المكرمة اليوم

يتوقع هطول زخات أمطار رعدية خلال الليل في مكة المكرمة اليوم.

توقع طقس غد السبت 23 ديسمبر 2023

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية السعودية أن يكون الطقس في مكة المكرمة غدًا السبت 23 ديسمبر 2023 حارًا خلال النهار، معتدلًا خلال الليل.

وستكون درجة الحرارة العظمى في مكة المكرمة غدًا 28 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية.

وسيستمر الطقس جافًا ومشمسًا، مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

نصائح للمواطنين والمقيمين في مكة المكرمة

في ظل الطقس المعتدل المائل للحرارة، ينصح المواطنين والمقيمين في مكة المكرمة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من الحرارة، مثل:

شرب الكثير من السوائل.

ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في ساعات الذروة.

ولكن في المجمل الطقس معتدل وجميل وينصح بالذهاب للتنزه



