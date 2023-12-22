بيان مرعب: الصحة السعودية تكشف عن مفاجأة صادمة حول متحور كورونا وتنذر بأحداث مرعبة في الأيام القادمة تثير الذعر بين المواطنين والوافدين!

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الرياض - روايدا بن عباس - علق استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري، على انتشار متحور كورونا JN.1 .

متحور كورونا

وقال خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: "متحور JN.1 ، هو عبارة عن متحور من متحورات كورونا، وكما نذكر في بداية كورونا كان الفيروس شديد ويسبب دخول العناية المركزة والوفيات وزيادة عدد الحالات المنومة في المستشفى".

ضعف

وتابع: " مع المتحورات المتلاحقة للفيروس بدأ يضعف ومتحور JN.1 ، هو من المتحورات الضعيفة، فجميع متحورات كورونا في اتجاه الضعف وليس القوة، ولكنها مستمرة طيلة الحياة". مشيرا إلى أنه ليس هناك تخوف ولكن الخوف على بعض الفئات مثل الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة أو كبار السن، وهؤلاء يجب إبعادهم عن الزحام، وارتداء الكمامة، والابتعاد عن المصابين.

أعراض

وأشار إلى أن الأعراض تبدأ باحتقان وألم في الحلق وسعال مثل الإنفلونزا وفيروسات الزكام والرشح.

لقاحات

ولفت إلى أن بعض الدول بدأت تعطي اللقاحات المتطورة أو اللقاحات الأحادية، خاصة للأشخاص الذين لديهم قابلية لحدوث أعراض شديدة تؤدي إلى دخول العناية، موضحا أن من يقرر ذلك هي الجهات الصحية في كل بلد ويكون ذلك حسب التقارير الطبية من المستشفيات.