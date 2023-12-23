انت الان تتابع خبر السعودية تزف بشرى سارة للمصريين وتعلن عن تسهيلات غير مسبوقة تمكنهم من الحصول على التاشيرات في ثواني معدودة.. إليكم التفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قامت وزارة الخارجية السعودية بإطلاق مبادرة جديدة وهي القيام بإلغاء لاصق التأشيرة الموجود على جواز سفر الشخص المستفيد وتحويله إلى تأشيرة إلكترونية وتتم قراءة بياناتها عن طريق رمز الاستجابة السريعة وهو (QR)، ويأتي ذلك ضمن عملية استكمال كافة الإجراءات بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات القنصلية التي يتم تقديمها من جهة الوزارة وذلك عبر القيام بتطوير آلية منح تأشيرات العمل، الإقامة، وأيضاً الزيارة، وذلك طبقاً لبيان السفارة السعودية.



تأتي هذه المبادرة في ظل الجهود المستمرة لتطوير وتحسين جودة الخدمات القنصلية التي يتم تقديمها من جهة الوزارة، بالإضافة إلى ذلك القيام بتعزيز وتنمية آلية منح التأشيرات المتنوعة، على سبيل المثال التأشيرات المتعلقة بالعمل والإقامة وأيضاً الزيارة.



وقد تم العمل على تفعيل هذه الخدمة كمرحلة أولى في بعض البعثات الدبلوماسية السعودية ببعض الدول ومنها مايلي: الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية، وجمهورية بنجلاديش الشعبية، وأيضاً جمهورية إندونيسيا والهند والفلبين.



كما قامت وزارة الخارجية السعودية خلال شهر يناير الماضي بإطلاق خدمة جديدة للقيام بإصدار تأشيرة المرور للزيارة بشكل إلكتروني وذلك للأشخاص القادمين عبر الجو، ويعد ذلك بهدف القيام بتسهيل القدوم للمملكة العربية السعودية لكافة الأغراض، بالإضافة إلى ذلك تسهيل كافة إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول للمملكة.

كما يتم إتاحة هذه الخدمة للأشخاص المسافرين عبر المملكة لأداء فريضة العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى ذلك التنقل وحضور كافة الفعاليات السياحية، وذلك طبقاً لما قامت وكالة الأنباء السعودية بذكره.



كما يتم العمل على إطلاق خدمة تأشيرة المرور الرقمية الحديثة بالسعودية، لكي يستطيع الأشخاص المستفيدين الحصول عليها بكل سهولة عن طريق المنصات الإلكترونية الخاصة بالخطوط الجوية السعودية وأيضاً التابعة لطيران ناس.



كما يتم القيام بتمرير التأشيرة بشكل آلي لمنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية، ومن ثم يتم إصدار التأشيرة الرقمية وإرسالها للشخص المستفيد عن طريق البريد الإلكتروني، وتمتاز هذه الخدمة بإمكانية القيام بإصدار التأشيرة بشكل فوري ومجاني، ولكن يتم ذلك بشرط القيام بشراء تذكرة السفر، وتمتد صلاحية التأشيرة لمدة تصل إلى 3 أشهر، ويتم السماح بالإقامة في المملكة العربية السعودية لمدة تصل إلى 4 أيام.



كما يعد الهدف من هذه الخدمة القيام بتحسين وتطوير كافة الخدمات القنصلية التي يتم تقديمها من قبل الوزارة وذلك لتسهيل عملية القدوم للمملكة سواء كان ذلك للغرض السياحي أو الديني أو حتى العملي.

بمجرد قيامك بالوصول إلى مطار وجهتك أو إلى إحدى نقاط الدخول الأخرى بالمملكة العربية السعودية، فتستطيع في هذه الحالة القيام باستخدام أجهزة الخدمة الذاتية أو التوجه بشكل مباشر إلى مكتب الجوازات للقيام بتقديم طلب الحصول على التأشيرة الخاصة بك عند الوصول.