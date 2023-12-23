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أحمد جودة - القاهرة - "أمطار متفرقة في أنحاء جدة اليوم السبت 23 ديسمبر 2023"

طقس جدة اليوم.. يبحث عدد كبير من الأفراد عن طقس جدة اليوم للاطلاع على تفاصيل الطقس في المملكة العربية السعودية، وسنعرض لكم في السطور المقبلة تفاصيل طقس جدة اليوم، الطقس في جدة اليوم.

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طقس جدة اليوم:

حذر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية أهالي محافظة جدة من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وذلك لتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة خلال الساعات القادمة.



فضلا عن رصد تشكل السحب التي قد تكون ممطرة اليوم تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة خلال الساعات القادمة.

فضلا عن رصد تشكل السحب التي قد تكون ممطرة اليوم السبت على حدود المملكة مع الأردن.

"أمطار متفرقة في أنحاء جدة اليوم السبت 23 ديسمبر 2023"

المناطق المتأثرةبالمطر:

أما عن المناطق المتأثرة فيهي تبوك والجوف والحدود الشمالية، وقد تمتد إلى المدينة المنورة

كما حذر عبد العزيز الحصيني خبير الطقس من حالة الوسم الخامسة لهذا العام، على مناطق مختلفة من المملكة، حيث من المتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق وهي:

تبوك والجوف والحدود الشمالية.

المدينة المنورة ومكة المكرمة.



الدفاع المدني يدعو لأخذ الحذر:



كما دعى الدفاع المدني السعودي مواطني المملكة بضرورة البقاء في أماكن آمنة في فترات هبوب الرياح وهطول الأمطار، فضلا عن أخذ الحيطة والحذر بهطول أمطار رعديه على مناطق المملكة السابق ذكرها، وستبدأ اليوم السبت 23 ديسمبر 2023.