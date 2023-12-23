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أحمد جودة - القاهرة - حساب المواطن.. يبحث عدد كبير من الأفراد عن حساب المواطن وشروط التقديم والمستحقين، وإليكم تفاصيل ذلك.

" كيف تستعيد كلمة المرور لحساب المواطن ؟".. تعرف على التفاصيل الآن

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حرصأ من المملكة العربية السعودية على مصلحة مواطنيها، وخاصة منخفضي الدخل منهم، فقد قامت الدولة بتقديم الدعم المالي لهم لتساعدهم على مواجهة أعباء الحياة ومتطلباتها، ولكن ماذا إذا فقد المستحق كلمة المرور الخاصة به ورغب في إستعادتها مرة أخرى، فهل لديه أية طرق لذلك؟ هذا ماسوف نعرفه في السطور القادمة.

كيفية استعادة كلمة المرور في حساب المواطن:

يواجه المستحقين للدعم المقدمين في برنامج حساب المواطن مشكلة كبيرة، وهي فقدهم لكلمة المرور الخاصة بحسابهم على الموقع الرسمي للبرنامج، مما يجعلهم غير قادرين على الدخول على الموقع ومعرفة أي معلومات متعلقة بحسابهم الشخصي، ويمكنهم استعادتها مرة أخرى وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن من هنا

بعد ذلك الضغط على أيقونة نسيت كلمة السر.

ضرورة كتابة البيانات الخاصة بالمستحق من تاريخ الميلاد ورقم الهوية وتاريخ انتهاء الهوية ورقم الجوال.

سوف يتم إرسال رسالة على رقم الجوال الخاص بك بها كود.

التأكد من كتابة هذا الكود فى المكان المخصص له بعناية، ثم كتابة كلمة المرور الجديدة للتأكيد مرتين.

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كيفية الاستعلام عن بيانات المستفيد من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن:

" كيف تستعيد كلمة المرور لحساب المواطن ؟".. تعرف على التفاصيل الآن

يرغب المستفيدون من حساب المواطن في الاستعلام عن بياناتهم ومدى أحقيتهم وأهليتهم للدعم المقدم، ويمكن أن يتم ذلك من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن، من هنا.

ثم كتابة رقم الهوية الوطنية، وكلمة المرور الخاصة بالحساب.

إدخال الرمز المرئي المكتوب أمامك.

سوف تظهر كل البيانات الخاصة بالمستفيد، وهل يستحق أم لا.

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كيفية الإستعلام عن بيانات المستفيد من خلال تطبيق حساب المواطن:

كما يستطيع المستفيد أيضًا الاطلاع على كافة البيانات عن طريق استخدام تطبيق حساب المواطن، بالخطوات التالية:

يقوم بتحميل تطبيق “حساب المواطن” من متجر تطبيقات الهاتف الذكي (متجر Google Play للأندرويد أو App Store لنظام iOS).

ثم الضغط على تسجيل الدخول إذا كان هناك حسابًا سابقًا.

يتم إدخال البيانات الشخصية، ومتابعة الخطوات المطلوبة.

بمجرد دخولك، ستجد قسم (حسابي) مخصصًا للاستعلام عن الحساب ومعرفة التفاصيل المالية.

وجب التنويه هنا، إلى ضرورة تحديث المستفيد لبياناته، والتأكد من مطابقتها للمستندات والأوراق التي قدمها عند تسجيل الحساب، حتى يضمن حصوله على الدعم.

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ماهو برنامج حساب المواطن:

حساب المواطن هو من أهم البرامج التي قامت بإنشائها المملكة العربية السعودية، بهدف توفير الدعم المادي للمواطن السعودي، والعمل على رفع مستوى المعيشة لديه، ويتم ذلك عن طريق إنشاء حساب على موقع حساب مواطن الإلكتروني من هنا بعد معرفة شروط الاستحقاق والتأكد من مدى مطابقة الفرد لها.

الآن فلا داعي لقلق أي مستفيد من دعم حساب المواطن في حالة عدم تمكنه من الوصول لحسابه الخاص بعد فقدان كلمة السر الخاص به، فقد عرضنا طريقة استعادة كلمة المرور في خطوات بسيطة، كما أنه يستطيع الاطلاع على كافة بياناته بأكثر من طريقة.