حساب المواطن يطالب بالإفصاح عن الراتب شاملًا البدلات والعلاوات

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أحمد جودة - القاهرة - شدد حساب المواطن على ضرورة الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملًا التقاعد أو التأمينات وكذلك البدلات والعلاوات بكافة أنواعها.

وقالت خدمة المستفيدين، إنه يلزم المتقدم الرئيسي إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج حتى لا يؤثر ذلك على أهليته واستحقاقه مشيرًا إلى أنه في حال وجود دخل للتابع لا بد من الإفصاح عنه من خلال أيقونة (ملف المستفيد، التابعين) وسيتم احتسابه من ضمن دخل الاسرة.

الإفصاح عن الدخل بحساب المواطن

وردت خدمة المستفيدين عبر منصة إكس على عدة استفسارات حول الدخل مؤكدة أنه يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملًا التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات.

ضوابط حساب المواطن

وفي أكتوبر الماضي أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

كيفية استعادة كلمة المرور في حساب المواطن:

يواجه المستحقين للدعم المقدمين في برنامج حساب المواطن مشكلة كبيرة، وهي فقدهم لكلمة المرور الخاصة بحسابهم على الموقع الرسمي للبرنامج، مما يجعلهم غير قادرين على الدخول على الموقع ومعرفة أي معلومات متعلقة بحسابهم الشخصي، ويمكنهم استعادتها مرة أخرى وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن من هنا

بعد ذلك الضغط على أيقونة نسيت كلمة السر.

ضرورة كتابة البيانات الخاصة بالمستحق من تاريخ الميلاد ورقم الهوية وتاريخ انتهاء الهوية ورقم الجوال.

سوف يتم إرسال رسالة على رقم الجوال الخاص بك بها كود.

التأكد من كتابة هذا الكود فى المكان المخصص له بعناية، ثم كتابة كلمة المرور الجديدة للتأكيد مرتين.

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كيفية الاستعلام عن بيانات المستفيد من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن:

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يرغب المستفيدون من حساب المواطن في الاستعلام عن بياناتهم ومدى أحقيتهم وأهليتهم للدعم المقدم، ويمكن أن يتم ذلك من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن باتباع الخطوات التالية: