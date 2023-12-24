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رياض - احمد صلاح - ما الحد الأقصى للتحويل ويسترن يونيون من السعودية؟ وكيف يتم دفع التحويلات المالية إلى المستلمين؟ يحتاج البعض إلى القيام بعملية تحويل الأموال من المملكة إلى بعض البلاد الأخرى ولكن لم يكن لديهم حساب مصرفي خاص بهم، لذلك وفر ويسترن يونيون تلك الخدمة.

الحد الأقصى للتحويل ويسترن يونيون من السعودية

يعتبر ويسترن يونيون واحدًا من أهم شركات نقل الأموال في المملكة والتي تم افتتاحها لكي تقوم بنقل الأموال من وإلى المملكة وحدد البنك الحد الأقصى للتحويل ويسترن يونيون من السعودية يمكن أن يصل إلى 35 ألف ريال في التحويلة الواحدة إلى الدولة المراد تحويل الأموال إليها.

كيف يتم دفع التحويلات المالية إلى المستلمين

بعدما تعرفنا على الحد الأقصى للتحويل ويسترن يونيون من السعودية، حددت الشركة طريقة الدفع التي يتم دفع التحويلات النقدية بها، والتي يمكن دفعها عبر الطرق التالية:

يمكن دفع تلك التحويلات عبر إحدى فروع الشركة باستخدام الشيك.

أو يمكن الجمع بين الدفع بالشيك والدفع نقدًا.

التسجيل في ويسترن يونيون السعودية

أتاحت شركة ويسترن يونيون إمكانية القيام بالتسجيل عن بعد حتى يتم التمتع بكافة الخدمات التي يمكن الاستفادة بها عبر الموقع، إذ أتت خطوات التسجيل في الشركة كالتالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لويسترن يونيون.

القيام بإضافة اسم العميل بالكامل.

تعبئة كافة البيانات المطلوبة مثل بطاقة رقم الهوية، العنوان، رقم الهاتف، عنوان البريد الإلكتروني، بلد الميلاد، تاريخ الميلاد، الجنسية.

القيام بالإجابة على بعض الأسئلة والتي تُدعى أسئلة الأمان.

الضغط على (التسجيل الآن).

كيفية التواصل مع ويسترن يونيون

حددت شركة ويسترن يونيون العديد من وسائل التواصل معها حتى تقوم بالتفاعل مع العملاء والتي يتم من خلالها القيام بالإجابة على كافة الأسئلة المطروحة منهم، وأتت قنوات التواصل معها عبر الجدول التالي:

الوسيلة آلية التواصل رقم خدمة العملاء 9663200033663 متابعة الشركة عبر المنصة الرسمية لها على تويتر من هنا متابعة حساب الشركة عبر الموقع الفيسبوك من هنا يمكن القيام بتحميل تطبيق الخاص بالشركة لمستخدمي الأندرويد من هنا ومستخدمي الأيفون أيضًا يمكن استخدامه عبر التطبيق الخاص بالشركة من هنا

تعتبر شركة ويسترن يونيون واحدة من أهم شركات تحويل الأموال في المملكة،حيث إنها توفر عمليات التحويل بالعديد من الطرق تسهيلًا على العملاء لاستلام أموالهم