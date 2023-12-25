أنا مطلقة وليس لدي أبناء..حساب المواطن يرد على حالة إنسانية

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أحمد جودة - القاهرة - جدد حساب المواطن التأكيد على ضرورة توفر مستندات إثبات الاستقلالية للتسجيل كفرد مستقل في البرنامج.

وتلقت خدمة المستفيدين عبر منصة إكس سؤالًا من إحدى المتابعات قالت فيه: “أنا مطلقة وليس لدي أبناء وأسكن في منزل والدي هل أستحق الدعم؟

وردت عليها بالقول: في حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وبإمكانك معرفة المستندات المطلوبة منك من خلال الدخول إلى حسابك ( ملف المستفيد – المرفقات).

وأضافت: لاستكمال عملية التسجيل لا بد من توفر مستند لإثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لدى رب الأسرة.

ضوابط حساب المواطن

وفي أكتوبر الماضي أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

كيفية استعادة كلمة المرور في حساب المواطن:

يواجه المستحقين للدعم المقدمين في برنامج حساب المواطن مشكلة كبيرة، وهي فقدهم لكلمة المرور الخاصة بحسابهم على الموقع الرسمي للبرنامج، مما يجعلهم غير قادرين على الدخول على الموقع ومعرفة أي معلومات متعلقة بحسابهم الشخصي، ويمكنهم استعادتها مرة أخرى وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن من هنا

بعد ذلك الضغط على أيقونة نسيت كلمة السر.

ضرورة كتابة البيانات الخاصة بالمستحق من تاريخ الميلاد ورقم الهوية وتاريخ انتهاء الهوية ورقم الجوال.

سوف يتم إرسال رسالة على رقم الجوال الخاص بك بها كود.

التأكد من كتابة هذا الكود فى المكان المخصص له بعناية، ثم كتابة كلمة المرور الجديدة للتأكيد مرتين.

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كيفية الاستعلام عن بيانات المستفيد من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن:

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يرغب المستفيدون من حساب المواطن في الاستعلام عن بياناتهم ومدى أحقيتهم وأهليتهم للدعم المقدم، ويمكن أن يتم ذلك من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن باتباع الخطوات التالية: