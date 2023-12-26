عاجل ..السعودية تزف خبر سار لكل المصريين وتُعلن عن بُشرى مُفرحة بشان التاشيرات الالكترونية

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الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت وزارة الخارجية السعودية، عن إطلاقها لمبادرة جديدة، لإلغاء لاصق التأشيرة على جواز السفر وتحويلها إلى تأشيرة إلكترونية، ويتم قراءة بيانتها من خلال رمز الاستجابة السريع «QR»

إلغاء التأشيرة العادية وتحويلها إلى إلكترونية

وتم تفعيل إجراء إلغاء التأشيرة على جواز سفر المستفيد، وتحويلها إلى تأشيرة إلكترونية، كمرحلة أولى فى عدد بعثات المملكة العربية السعودية فى بعض الدول العربية، ضمن إطار استكمال إجراءات رفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة بتطوير آلية منح تأشيرات العمل أو الإقامة أو الزيارة، والدول هي:

- الإمارات العربية المتحدة.

- المملكة الأردنية الهاشمية.

- جمهورية مصر العربية.

- جمهورية بنغلاديش الشعبية.

- جمهورية الهند.

- جمهورية إندونيسيا.

- جمهورية الفلبين.



إصدار تأشيرة إلكترونية

وقد أطلقت وزارة الخارجية السعودية خدمة إصدار تأشيرة المرور إلكترونياً للزيارة القادمين جواً، ذلك فى إطار تيسير الذهاب إلى المملكة العربية السعودية لجميع الأغراض، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول، كما تسمح التأشيرة للقادمين إلى المملكة أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، أو بغرض التنقل وحضور الفعاليات السياحية.

تفعيل خدمة التأشيرة الإلكترونية

وأشارت الوزارة أن إطلاق الخدمة سيبدأ اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 4 مايو 2023، ويمكن التقديم لطلب تأشيرة المرور للزيارة جواً من خلال المنصات الإلكترونية التابعة للخطوط الجوية السعودية، وطيران ناس، ليتم تمريرها آليا إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية، لمعالجة وإصدار التأشيرة الرقمية بشكل فوري وإرسالها للمستفيد عبر البريد الإلكتروني.



صلاحية التأشيرة الإلكترونية

وأكدت الوزارة أن خدمة تأشيرة المرور الرقمية ستساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز مكانة المملكة، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي المميز كمحور ربط بين القارات، ومحطة جذب للعابرين ووجهة سياحية عالمية، موضحة أن تأشيرة المرور للزيارة ستصدر بشكل مجاني وفوري مع تذكرة السفر، وتكون صلاحيتها إلى ثلاثة أشهر والإقامة بالمملكة لمدة 4 أيام.



تفعيل خدمة التأشيرة الإلكترونية

وأشارت الوزارة أن إطلاق الخدمة سيبدأ اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 4 مايو 2023، ويمكن التقديم لطلب تأشيرة المرور للزيارة جواً من خلال المنصات الإلكترونية التابعة للخطوط الجوية السعودية، وطيران ناس، ليتم تمريرها آليا إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية، لمعالجة وإصدار التأشيرة الرقمية بشكل فوري وإرسالها للمستفيد عبر البريد الإلكتروني.



صلاحية التأشيرة الإلكترونية

وأكدت الوزارة أن خدمة تأشيرة المرور الرقمية ستساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز مكانة المملكة، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي المميز كمحور ربط بين القارات، ومحطة جذب للعابرين ووجهة سياحية عالمية، موضحة أن تأشيرة المرور للزيارة ستصدر بشكل مجاني وفوري مع تذكرة السفر، وتكون صلاحيتها إلى ثلاثة أشهر والإقامة بالمملكة لمدة 4 أيام.