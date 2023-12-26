فاجعة مرعبة تحدث في السعودية وتثير الرعب بين المواطنين وقوات الأمن يطلقون تحذيرات عاجلة:" الامر خرج عن السيطرة واياكم المرور من هذه المناطق

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الرياض - روايدا بن عباس - يستفسر الكثير من المواطنين السعوديين عن اسماء الأحياء التي عليها هدد في المدينة المنورة، حيث تبذل المدينة المنورة أقصى جهودها لإزالة الأحياء العشوائية، والتوسع والتعمير، وبالتالي إنشاء المشروعات المختلفة، وجعل المدينة المنورة مدينة سكنية حضارة، يرتقي بها العمران، وتتميز بجودة الحياة، ونتناول عبر موقعنا تفاصيل الأحياء التي عليها هدد.



اسماء الأحياء التي عليها هدد في المدينة المنورة

نتناول فيما يلي أسماء الأحياء التي عليها هدد بالمدينة المنورة:

حي قباء: شمال المدينة المنورة، يحتوي على الكثير من المباني غير المرخصة، والأنشطة غير القانونية.

حي الشرائع: يقع جنوب المسجد النبوي ويعرف باسم منطقة السلام.

حي العزيزية: يقع شمال شرق المسجد النبوي، يزدحم هذا الحي بعدد كبير من السكان، وينتج عنه ازدحام مروري، تخطيط المرافق به سيء.

حي الجديدة: شمال غرب المدينة المنورة، يتصف بكافة السكان والزوار، كما أن المرافق به غير واضحة، وبالتالي تعطل سير الحياة.

حي المصانع: شمال المدينة المنورة، يشمل عدد كبير من المصانع، والمباني التجارية البالية التي تحتاج إلى التجديد.

حي القبلتين: يقع وسط المدينة المنورة، يضم عدد من المباني التجارية والسكنية القديمة.



الخريطة الذكية لإزالة أحياء المدينة المنورة

من أهداف الحكومات في المملكة العربية السعودية تطوير وتعمير المدينة المنورة، والتخلص من الأحياء العشوائية بها، وإعادة هيكلة المباني وترميمها.

حيث إنه من خلال هذه التحسينات يتم تطوير الشوارع والطرق، وتحسين سير العملية المرورية، وتوفير نظام صرف مائي وصحي جيد، بالإضافة إلى تحسين الشكل الجمالي للمدينة، وزراعة المناطق الخضراء، والتوسيع لأماكن التجول.

بذلك ينعم سكان وزوار المدينة المنورة بالحياة الجيدة، والمرافق والخدمات على أعلى مستوى، ويمكن توضيح الخريطة الذكية بالمناطق التي وضحتها أمانة المدينة المنورة، والتي سوف يتم تطويرها وإزالة بعض الأحياء منها وفق الخريطة التالية:

إجراءات تطوير المدينة المنورة

قامت أمانة المدينة المنورة بتنفيذ عدد من الإجراءات، للقضاء على العشوائية وتطوير الأحياء في المدينة المنورة، وتتمثل تلك الإجراءات في:

وضع خريطة ذكية توضح اسماء الأحياء التي عليها هدد في المدينة المنورة.

توعية سكان المنطقة التي عليها هدد، لكي يتمكنوا من الاستعداد.

تعويض السكان عن خسارتهم لمنازلهم وأراضيهم.

إتاحة السكن والمأوى البديل لسكان هذه المناطق.



خطوات الاستعلام عن الأحياء العشوائية في الإزالة

يمكنك الاستعلام عن هدد بعض الأحياء في المدينة المنورة، عن طريق القيام بالخطوات التالية:

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سجل دخولك عبر النفاذ الوطني الموحد.

قم بالدخول إلى خدمات تطوير المناطق العشوائية.

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