انت الان تتابع خبر حادثة صادمة في وسط المملكة: رجل يدهس طفلاً بوحشية وتمر السيارة من فوقه بالكامل، لكن ما حدث في نهاية الأمر سيصدمك بالتأكيد والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وثق مقطع فيديو متداول رصدته امرأة بكاميرا هاتفها أثناء توقفها أمام مدرسة بنين بإحدى مناطق المملكة، لحظة صدم طفل وسط الشارع.

وأظهر الفيديو سيارة جيب بيضاء تعبر الطريق أثناء لعب مجموعة من الأطفال وعند مرور الطفل من أمامها صدم قائد المركبة الطفل وعبر من فوقه.

والغريب في الفيديو أن الطفل قام وأكمل طريقه وكأن شيئا لم يكن.