انت الان تتابع خبر كارثة تحدثت لأول مره في السعودية.. والأرصاد تعلن حالة الطوارى وتؤكد بأن الأمر خرج عن السيطرة في مكة والمدينة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - المركز الوطني للأرصاد أصدر تقريره الأخير حول حالة طقس السعودية اليوم، فقد توقع من خلال تقريره حول حالة الطقس خلال الساعات القادمة بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة كبيرة لسقوط الأمطار من رعدية متوسطة إلى أمطار غزيرة، الأمر الذي يتسبب في جريان السيول مصحوبة برياح نشطة على مناطق عدة، إلى جانب سقوط زخات من البرد على أجزاء من مدينة عسير، ومكة المكرمة والباحة، بالإضافة إلى المدينة المنورة، والقصيم والرياض وحائل، والحدود الشمالية وتبوك، والجوف.



أشار المركز الوطني للأرصاد الجوية بالسعودية، إلى تأثر عدة مناطق بحالة الطقس الغير مستقرة، والتي تضمنت المناطق المشار إليها في الفقرة السابقة، إلى جانب كلًا من الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، إلى جانب تكون الضباب على تلك المناطق بشكل كبير.

أفاد تقرير الأرصاد الجوية بالمملكة حول حركة الرياح اليوم، الذي أوضح تأثر البحر الأحمر بقدوم رياح سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وذلك على الجزء الأوسط والشمالي، تصل سرعتها ما بين 15 كم وحتى 40 كم في الساعة، في حين يتأثر الجزء الجنوبي من البحر اليوم برياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها من 12 كم في الساعة وتصل إلى 30 كم في الساعة.



بالنسبة لحالة البحر الأحمر باتجاه مضيق باب المندب يصل ارتفاع الموج من متر وحتى متر ونصف، وفي بعض الأحيان يسجل ارتفاع الأمواج مترين ونصف، في حين تكون فرصة كبيرة لتكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط.



متى تسقط الامطار في السعودية؟

غالبًا الأمطار تسقط في فصل الربيع والشتاء

متى يبدأ انخفاض درجات الحرارة في السعودية؟

بداية من شهر سبتمبر إلى شهر نوفمبر.

في أي فصل تتساقط الأمطار؟

في فصل الشتاء تتساقط أمطار غزيرة.