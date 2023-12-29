عاجل.. وزارة التعليم السعودية تخرج بيان هام بخصوص القرار الاخير بشان إلغ عاجل.. وزارة التعليم السعودية تخرج بيان هام بخصوص القرار الاخير بشان إلغاء الدراسة في رمضان وتصدم اولياء الامور بقرارها العاجل

انت الان تتابع خبر عاجل.. وزارة التعليم السعودية تخرج بيان هام بخصوص القرار الاخير بشان إلغاء الدراسة في رمضان وتصدم اولياء الامور بقرارها العاجل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثار خبر إلغاء الدراسة في رمضان جدلاً واسعاً بين الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية. لطالما كان توقيت الدراسة خلال شهر رمضان الكريم موضوعًا حساسًا، خاصة مع تزامنه مع الفصل الدراسي الثالث والأخير في التقويم الهجري وزارة التعليم السعودية، الجهة الرسمية المسؤولة عن السياسات التعليمية، سارعت لتوضيح الحقائق. بدأت السنة الدراسية في أغسطس الماضي، ومنذ ذلك الحين، كان هناك ترقب حول كيفية التعامل مع الدراسة خلال رمضان.



عكس ما تم تداوله، أعلنت الوزارة استمرار الدراسة في رمضان، مع بعض التعديلات لتسهيل العملية التعليمية على الطلاب. من أبرز هذه التعديلات تخفيض عدد الساعات الدراسية، مراعاة لظروف الصيام والعبادة بجانب تعديل الجدول الدراسي، قررت الوزارة تبكير موعد إجازة عيد الفطر المبارك. يأتي هذا القرار ليمنح الطلاب وأسرهم فرصة للاحتفال بالعيد، وكذلك للاستفادة من الأيام العشر الأخيرة من رمضان، والتي لها أهمية دينية كبيرة.



أثر هذه القرارات على العملية التعليمية

يأتي هذا القرار في سياق موازنة بين الحفاظ على الرصانة الأكاديمية واحترام الطقوس الدينية. يُظهر التوجه الحالي لوزارة التعليم السعودية إدراكاً لأهمية توفير بيئة تعليمية مرنة تتكيف مع الظروف الثقافية والدينية الفريدة للمملكة تعكس هذه الخطوات التزام الوزارة بتقديم تعليم عالي الجودة مع مراعاة البعد الثقافي والديني تأكيداً على أهمية توفير بيئة تعليمية متكاملة تحترم تقاليد وعادات المجتمع، وتمكين الطلاب من تحقيق التوازن بين التزاماتهم الأكاديمية والدينية.



نظام الحصص المخفضة

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أعلنت بعض المدارس في المملكة العربية السعودية تخفيض عدد الحصص الدراسية إلى خمس ساعات فقط. هذا التغيير يسمح للطلاب بموازنة بين التزاماتهم الدراسية والروحية.

المدارس المسائية: تبدأ الدراسة فيها الساعة التاسعة والنصف مساءً.

المدارس الصباحية: تبدأ الدراسة فيها الساعة التاسعة صباحاً.

إجازة العيد وأثرها على الطلاب

تبدأ إجازة عيد الفطر للطلاب والمعلمين في الثامن عشر من شهر رمضان، مما يمكن الطلاب من التفرغ للعبادات والقيام خلال الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل.

التقويم الدراسي للفصل الثالث لعام 1445 هجري

يبدأ في 3 مارس 2024، الموافق 22 شعبان 1445، بعد انتهاء إجازة الفصل الدراسي الثاني التي تستمر عشرة أيام.

تبدأ في 28 مارس 2024، وتستمر حتى 25 أبريل 2024، الموافق 6 شوال 1446.

نهاية الفصل الدراسي الثالث:

يتم في 10 يونيو 2024، الموافق 4 ذي الحجة 1445.

بداية العام الدراسي الجديد 1446-2024:

تحدد بتاريخ 14 صفر 1446.