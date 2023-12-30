انت الان تتابع خبر وزارة المالية السعودية تفاجئ الموظفين والمتقاعدين بخبر سيجعلهم يطيرون من الفرحة.. قرارات ملكية جديده بخصوص الرواتب وهذا المبلغ المقرر صرفه لبدل غلاء المعيشة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حددت المملكة العربية السعودية موعد محدد بالتزامن مع الشهر الميلادي لصرف رواتب كافة العاملين بالقطاع العام المدني والعسكري، وكان ذلك منذ بداية العام 1444، حيث كان يتم الصرف بالتزامن مع الشهر الهجري، كما تعمل المملكة على دعم تلك الفئات وتقديم الإعانات لمساعدتهم في مواجهة تداعيات المعيشة والغلاء الراهن، وقد أوضحت وزارة المالية باعتبارها الجهة المنوطة بصرف الرواتب عن موعد صرف رواتب الموظفين لشهر ديسمبر وحقيقة شمولها بمنحة بدل غلاء المعيشة، وذلك وفق ما نوضحه بفقرات المقال، تابعونا للمزيد.

تم تحديد يوم 27 من الشهر الميلادي ليكون موعد صرف رواتب الموظفين، وفي حال تزامن ذلك اليوم مع عطلة أو إجازة رسمية فيتم تبكير الصرف أو تأخيره يوم أو يومان بحد أقصى، وبناء عليه فقد أعلنت وزارة المالية السعودية أن يوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر هو الموعد القادم لصرف رواتب الموظفين بالقطاعين المدني والعسكري، وفي حال جد جديد ستعلن عنه الوزارة عبر حسابها الرسمي.



انتشرت العديد من الأخبار التي تفيد بعودة صرف بدل غلاء المعيشة، وذلك لمساعدة المستفيدين في مواجهة تداعيات الغلاء الراهن وارتفاع الأسعار، كما انتشرت الأخبار التي تفيد بأن رواتب الموظفين لشهر ديسمبر ستنزل مشمولة بتلك المنحة، ولكن نفت وزارة المالية السعودية كافة الأخبار المتداولة وأضحت أن الرواتب ستنزل بقيمتها المتعارف عليها، ولا حقيقة لوجود أي زيادات على راتب ديسمبر الجاري، وطالبت الوزارة عدم اتباع الأخبار المضللة من المصادر غير المسؤولة.

منذ أن تم تحويل موعد صرف رواتب العاملين بالقطاع العام من التقويم الهجري إلى التقويم الميلادي، يتساءل العاملين عن موعد وتاريخ صرف فروقات الرواتب، حيث ينتظر الملايين صرف الفروقات بين التقويمين، وقد أوضحت وزارة المالية في وقت سابق أن الفروقات لن تصرف إلا بأمر وتوجيه ملكي مباشر يقر بذلك، وفي حال صدور تلك التوجيهات ستعلن عنها الوزارة عبر حسابها الرسمي.

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النقر على الاستعلام عن الراتب.

أخيرا النقر على عرض.