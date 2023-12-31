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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على.. خطوات التسجيل في نظام جدارة.. نظام جدارة هو نظام إلكتروني يتم استخدامه في المملكة العربية السعودية لإدارة المعلومات الخاصة بالموظفين في القطاع الحكومي.

ويهدف النظام إلى تحسين كفاءة إدارة الموارد البشرية وتطويرها، وتوفير منصة مركزية للمعلومات الخاصة بالموظفين والمؤسسات الحكومية.

نظام جدارة

تعرف على.. خطوات التسجيل في نظام جدارة

يعتبر نظام جدارة من بين أهم الإصلاحات الإدارية في المملكة العربية السعودية، حيث يهدف إلى تحقيق الشفافية والمساءلة وتحسين تخطيط الموارد البشرية وإدارتها، ويعتمد النظام على قاعدة بيانات مركزية تتضمن معلومات شاملة عن الموظفين، مثل المؤهلات الأكاديمية، والخبرات العملية، والتدريبات، والإجازات، والرتب الوظيفية، والرواتب، والبيانات الشخصية الأخرى ذات الصلة.

خطوات التسجيل في نظام جدارة

تسجيل في نظام جدارة يتم عبر عدة خطوات، وفيما يلي خطوات التسجيل الأساسية:-

1- قبول الدعوة: يتم تزويد المؤسسات والموظفين المستحقين بدعوة للتسجيل في نظام الجدارة من قبل الجهة المسؤولة عن تنفيذ النظام.

2- الوصول إلى النظام: يتم الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكل مستخدم مسجل في النظام. يتم استخدام هذه المعلومات للوصول إلى منصة الجدارة عبر الإنترنت.

3- تعبئة المعلومات الشخصية: بعد الدخول إلى النظام، يجب على المستخدم تعبئة المعلومات الشخصية الخاصة به، مثل الاسم الكامل، ورقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد، ومعلومات الاتصال.

4- تحميل الوثائق: يجب على المستخدم تحميل الوثائق الضرورية، مثل صورة الهوية الوطنية، والسيرة الذاتية، والشهادات الأكاديمية، وأي وثائق أخرى ذات الصلة.

5- إدخال المعلومات الوظيفية: يجب على المستخدم إدخال معلومات وظيفية دقيقة، مثل الجهة الحكومية التي يعمل بها، والوظيفة الحالية، والخبرات السابقة، والمؤهلات الأكاديمية، وأي تدريبات أو شهادات إضافية.

6- مصادقة المعلومات: بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة،سيتم مراجعة المعلومات من قبل الجهة المسؤولة عن تنفيذ النظام للتحقق من صحتها وصحة الوثائق المقدمة.

7- الموافقة والتفعيل: بعد التحقق من المعلومات والوثائق، ستتم الموافقة على طلب التسجيل وتفعيل حساب المستخدم في نظام الجدارة.

وبعد الانتهاء من عملية التسجيل، يمكن للموظف استخدام نظام الجدارة للوصول إلى معلوماته الشخصية، وتحديثها، والاستعلام عن الرواتب، وتقديم طلبات الإجازات، وإدارة البيانات الوظيفية الأخرى.

فوائد نظام جدارة

ويتمتع نظام الجدارة بالعديد من الفوائد، مثل توفير الوقت والجهد في إدارة الموارد البشرية، والتقليل من الأخطاء الإدارية، وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والمساءلة في العملية الإدارية. كما يساعد النظام على تحسين تخطيط الموارد البشرية وتطوير الكفاءات الوظيفية.

يجب الإشارة إلى أن المعلومات المذكورة هنا تعتمد على المعرفة المتاحة حتى سبتمبر 2021، وقد يتم تحديث نظام الجدارة وإجراء تغييرات عليه بعد ذلك الوقت؛ لذا، يفضل دائمًا التحقق من المصادر الرسمية والاتصال بالجهات المعنية للحصول على معلومات محدثة حول نظام الجدارة وخطوات التسجيل فيه.