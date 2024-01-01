عاجل: الإعلان عن كارثة طبيعية اقتحمت بعض المدن في المملكة.. والسلطات تخرج ببيان وتحذر ..على الجميع الانتباه والحذر

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الرياض - روايدا بن عباس - “عودة ارتداء الكمامة في السعودية”، تصدر هذا الخبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، وأثار تساؤل الكثير من المواطنين والمقيمين، فهل فعلاً أعلنت السعودية عودة ارتداء الكمامة أم أن ما تم تداوله مجرد إشاعة؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا المقال إن شاء الله.

انتشر خبر خلال الساعات الماضية يتحدث عن عودة ارتداء الكمامة في المملكة العربية السعودية، وسط تساؤل الكثير من المواطنين والمقيمين عن حقيقة ذلك .

موقع “بوابة الخليج “، بعد البحث عن حقيقة الخبر المتداول، اتضح أن الأمن العام في السعودية، أوصى فعلاً بضرورة ارتداء الكمامة في المسجد الحرام والمسجد النبوي.



وأكد الأمن العام على أهمية ارتداء زوّار المسجد الحرام والمسجد النبوي، الكمامة؛ للوقاية والحماية من الأمراض والعدوا .

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أوضح الأمن العام أن لبس الكمامة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وساحاتهما يحمي من انتقال الأمراض له والآخرين.



أوضح مفتي عام السعودية رئيس هيئة كبار العلماء والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أن ارتداء المحرم الكمامة لا يترتب عليه فدية.



وأفاد خلال فتوى له بأن: «الكمام الذي لا يغطي كامل الوجه وإنما يغطي جزءا منه إذا احتاج المحرم إلى لبسه، لا يترتب على لبسه فدية».