وزارة الداخلية تقيم البرنامج التثقيفي الـ(5) لأبناء شهداء الواجب في منطقة جازان

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أحمد جودة - القاهرة - تقيم وزارة الداخلية، البرنامج التثقيفي الـ(5) لأبناء شهداء الواجب في منطقة جازان، الذي يتضمن عددًا من الأنشطة الترفيهية وجولات تثقيفية وتعريفية، حتى يوم الخميس (11 يناير 2024).

ويأتي البرنامج في إطار ما توليه القيادة الحكيمة في خدمة ورعاية أبناء وبنات شهداء الواجب إيمانًا منهم بالدور العظيم الذي قدمه الشهداء لهذا الوطن المعطاء لينعم الوطن والمواطنون بالأمن والأمان