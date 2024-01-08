نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدد الطير.. أحد طرق تدريب وصيد الصقور البرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعد ما يعرف بـ "هدد الطير" لدى الصقارين من أهم الطرق لتدريب وصيد الصقور البرية التي يصاحبها بعض المواقف النادرة.

هدد الطير للتدريب والصيد هو إطلاق الطير في الهواء الطلق لمسافات طويلة للبحث عن فريسته أو التدريب على ما يعرف بالملواح، وهو وضع حمامة والملواح به ليتعود على الاصطياد ونحو ذلك.

وبين عدد من الصقارين أن طريقة "هدد الطير" يصاحبها بعض المواقف من حيث عدم عودة الطير أو اختفائه، ويكون هناك تعاون مع الصقارين على البحث عنه والتعميم عبر الأجهزة غير السلكية التي قد تسهم في عودة الطير.

وأفادوا أن هناك العديد من طرق الصيد المتنوعة في عالم الصقور منها استخدام "الشبك" بتثبيته على ظهر الحمامة، و"المخدجة" وهي شبكة لها ذراع طويل وتستخدم في ساعات الليل حيث يساعد الظلام مع تسليط ضوء مركز على أعين الصقر للإمساك به وغيرها من الطرق.

وتعد صحراء الحماد " غرب مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية من أبرز وجهات الصقارين من مختلف مناطق المملكة بكونها محطة رئيسية على مسار هجرة الصقور السنوية