جمعية "طفلي" الطبية بمنطقة تبوك تطلق مبادرة المسعف الصغير

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أحمد جودة - القاهرة - نظمت جمعية "طفلي" الطبية بمنطقة تبوك أمس فعاليات تثقيفية وتوعوية؛ للتعريف بالخدمات التي تقدمها للأطفال وأسرهم وذلك بمول تبوك بارك.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور نايف الشراري، أن الجمعية أطلقت من خلال هذه الفعاليات مبادرة "المسعف الصغير" مستهدفة تدريب أكثر من 10 الآف طفل وطفلة من أبناء المنطقة على الإسعافات الأولية البسيطة، مع استعراض الخدمات التي تقدمها للإطفال، ومنها نشر الثقافة والوعي لدى المجتمع عن أمراض الأطفال وعلاجها والوقاية منها، بالإضافة إلى تقديم التدريب والتأهيل ومساعدة الأطفال الأشد حاجة بتوفير الأجهزة الطيبة وبرنامج الاستشاري الزائر وإجراء العمليات الجراحية للأطفال بالتخصصات النادرة في هذا المجال.

ولفت النظر إلى أن الجمعية تعد كيانًا طبيًا غير ربحي يسعى للإسهام في المسؤولية المجتمعية، ويهدف إلـى تقديم الخدمات الصحية والتوعوية للأطفال.