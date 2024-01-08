نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سدايا" المُمكن الرقمي للمنتدى السعودي للإعلام بنسخته الثالثة ومعرض "فومكس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بوصفها ممكنًا رقميًا للنسخة الثالثة من المنتدى السعودي للإعلام ومعرض مستقبل الإعلام "فومكس" المصاحب له الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون خلال الفترة من 20 – 21 فبراير 2024م بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين، ومشاركة عدد من الدول، وحضور أبرز الإعلاميين والأكاديميين والخبراء المتخصّصين من مختلف دول العالم.

وتأتي مشاركة "سدايا" في ظل ما تحظى به من دعم مستمر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة، لتضطلع بدورها في النهوض بمجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، وتحفيز نموهما وتحقيق الاستفادة منهما لخدمة البشرية، علاوة على كونها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة، وتحرص على تعزيز مثل هذه الفعاليات الكبرى من أجل إبراز أهمية هذه التقنيات المتقدمة وما حققته المملكة من تقدم في هذا المجال.

ويستعرض المنتدى السعودي للإعلام التجارب الحديثة في الصناعة الإعلامية وتفعيل النشاط الإنتاجي التلفزيوني والإذاعي الحديث، من خلال استقطاب الشركات والخبرات الرائدة في مجال الإنتاج عالميًا، بما يواكب الإيقاع السريع للتحولات الإعلامية، فيما يستعرض معرض مستقبل الإعلام "فومكس" أبرز التطورات والتقنيات في عالم الصناعة الإعلامية.

وسيشهد أكثر من 30 جلسة تناقش مستقبل قطاع الإعلام في المملكة ودول العالم، حيث سيقدم نخبة المتحدثين عددًا من الأفكار والرؤى والتوجهات التي تركز في مجملها على مستجدات القطاع الإعلامي ومستقبله في ظل التطور المتسارع في تقنيات وسائل الاتصال والإعلام، والمتغيرات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات.

ويضم المنتدى برنامجًا خاصًا بتتويج الفائزين والفائزات بجائزة المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة التي تمنح مع كل دورة لانعقاد المنتدى، وتأتي انطلاقًا من إيمان هيئة الإذاعة والتلفزيون بأهمية تكريم الفاعلين في العمل الإعلامي المحلي والإقليمي بما يوجد تنافسًا بين المبدعين والمبدعات في قطاع الإعلام، ويحفز الكفاءات الإعلامية من الأفراد والجماعات لتقديم أعمال إعلامية مميزة