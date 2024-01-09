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ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء الكندي

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًّا اليوم من رئيس الوزراء الكندي السيد جاستن ترودو.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين السعودية وكندا، وسُبل تطويرها في مختلف المجالات. 

كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأحداث وتداعياتها الأخيرة، والجهود المبذولة بشأنها؛ لتحقيق الأمن والاستقرار.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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