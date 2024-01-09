نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء الكندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًّا اليوم من رئيس الوزراء الكندي السيد جاستن ترودو.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين السعودية وكندا، وسُبل تطويرها في مختلف المجالات.

كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأحداث وتداعياتها الأخيرة، والجهود المبذولة بشأنها؛ لتحقيق الأمن والاستقرار.