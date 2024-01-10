نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على المزايا والمعايير والمقابل المادي للمنتجات الـ 5 للإقامة المميزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الموقع الرسمي للإقامة المميزة المزايا العامة والمعايير والمقابل المادي للحصول على المنتجات الـ 5 للإقامة المميزة التي أطلقت اليوم الأربعاء، وهي:

إقامة الكفاءة الاستثنائية

يستهدف هذا المنتج الكفاءات العلمية، الإدارية، والبحثية، ممن لديهم قدرات وخبرات متميزة يمكنها الإسهام في تعزيز القدرات المحلية، وتبادل الخبرات، حيث تسعى المملكة إلى احتضان أفضل العقول من كل أنحاء العالم للإقامة والعمل لتعزيز التنمية، والإبداع، والاستثمار في الكوادر البشرية، ويعمل المنتج على دعم استقرار المقيمين المستفيدين في المجتمع السعودي.

المزايا العامة:

الإقامة في السعودية مع الأسرة، التي تشمل الوالدين والأزواج والأبناء الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا.

الانتقال من منشأة إلى أخرى بحرية.

الإعفاء من المقابل المالي المقرر على الوافدين والمرافقين.

خروج حامل الإقامة المميزة وأفراد أسرته من السعودية والعودة إليها دون اشتراط تأشيرة.

إصدار تأشيرات زيارة للأقارب.

استخدام المسارات المُخصصة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون في المنافذ.

العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها للزوج والزوجة والأبناء.

مزاولة الأعمال التجارية وفقًا لنظام الاستثمار.

تملُّك العقارات والانتفاع بها.

المزايا الخاصة:

الحصول على الإقامة المميزة الدائمة عند استيفاء الشروط.

إعفاء حامل الإقامة المميزة الأساس من برنامج نطاقات.

معايير الأهلية:

1. مسار الباحثين والكفاءات الصحية والعلمية

أ‌- الباحثون:

عقد عمل في الجهات المحددة بتخصص ذي أولوية.

ألا يقل إجمالي الأجر الشهري عن 14 ألف ريال.

أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى.

خبرة عمل تزيد على 3 سنوات في مجال ذي صلة.

اجتياز الحد الأدنى لنظام النقاط.

خطاب توصية من جهة العمل.

ب‌- الكفاءات الصحية والعلمية

عقد عمل في الجهات المحددة بتخصص ذي أولوية.

ألا يقل إجمالي الأجر الشهري عن 35 ألف ريال.

أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى.

خبرة عمل تزيد على 3 سنوات في مجال ذي صلة.

اجتياز الحد الأدنى لنظام النقاط.

خطاب توصية من جهة العمل.

2- مسار التنفيذيين

عقد عمل في منصب قيادي (المستوى الأول والثاني) بأحد الجهات المحددة، بشرط ألا يقل إجمالي الأجر الشهري عن 80 ألف ريال.

خطاب التوصية من جهة العمل (المستوى الثاني).

جميع الشروط قابلة للتغيير

مدة الإقامة:

إقامة محددة لخمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة عند استيفاء معايير أهلية المنتج.

إقامة دائمة عند استمرار استيفاء معايير أهلية المنتج وإقامة لمدة 30 شهرًا خلال 5 سنوات متصلة أو غير متصلة.

المقابل المالي:

4،000 ريـال سعودي.

إقامة الموهبة

يستهدف هذا المنتج المواهب والمتخصصين في المجالات الرياضية، الثقافية، والفنية.

ويعمل منتج إقامة موهبة على جذب أصحاب المواهب، وتمكين تطلعاتهم نحو الإبداع والابتكار والتقدم، حتى يصبحوا جزءًا من المجتمع السعودي ليشاركوه رحلة التنمية الواعدة من خلال نقل الخبرات والمعرفة.

المزايا العامة:

الإقامة في السعودية مع الأسرة، والتي تشمل الوالدين والأزواج والأبناء الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا.

الانتقال من منشأة إلى أخرى بحرية.

الإعفاء من المقابل المالي المقرر على الوافدين والمرافقين.

خروج حامل الإقامة المميزة وأفراد أسرته من السعودية والعودة إليها دون اشتراط تأشيرة.

إصدار تأشيرات زيارة للأقارب.

استخدام المسارات المُخصصة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون في المنافذ.

العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها للزوج والزوجة والأبناء.

مزاولة الأعمال التجارية وفقًا لنظام الاستثمار.

تملُّك العقارات والانتفاع بها.

المزايا الخاصة:

الحصول مباشرةً على الإقامة المميزة الدائمة.

معايير الأهلية:

الحصول على رخصة استثمار.

الاستثمار بمبلغ 7 ملايين ريـال سعودي كحد أدنى في أنشطة اقتصادية في السعودية وفقًا لنظام الاستثمار، شريطة اثبات ضخ الاستثمار خلال العامَين الأولَين.

تعيين عدد 10 موظفين في المملكة على الأقل.

جميع الشروط قابلة للتغيير

مدة الإقامة:

إقامة دائمة بشكل مباشر مشروطة بالآتي:

ضخ 7 مليون ريـال خلال العامين الأولَين.

استحداث عدد 10 وظائف خلال العامين الأولَين.

المقابل المالي:

4،000 آلاف ريـال سعودي.

إقامة مستثمر أعمال

يستهدف هذا المنتج المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية بالسعودية.

إذ تُعد المملكة أكبر سوق في المنطقة بفضل اقتصادها المتين وقاعدتها السكانية الكبيرة. كما تحظى بمعدلات استثمار مرتفعة بفضل موقعها الاستراتيجي المتميز الذي يربط القارات الثلاث، وتمتاز بيئتها الاستثمارية بمواكبة احتياجات المستقبل. ويعمل المنتج على دعم استقرار المستثمرين وتمكين أعمالهم من أجل تحقيق نتائج إيجابية طموحة.

المزايا العامة:

الإقامة في السعودية مع الأسرة، التي تشمل الوالدين والأزواج والأبناء الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا.

الانتقال من منشأة إلى أخرى بحرية.

الإعفاء من المقابل المالي المقرر على الوافدين والمرافقين.

خروج حامل الإقامة المميزة وأفراد أسرته من السعودية والعودة إليها دون اشتراط تأشيرة.

إصدار تأشيرات زيارة للأقارب.

استخدام المسارات المُخصصة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون في المنافذ.

العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها للزوج والزوجة والأبناء.

مزاولة الأعمال التجارية وفقًا لنظام الاستثمار.

تملُّك العقارات والانتفاع بها.