أمير المدينة يستقبل رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة في الوطن العربي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، وعددًا من أعضاء مجلس الأمناء.

وخلال اللقاء اطّلع أمير المدينة المنورة على رسالة الجامعة العربية المفتوحة وأهدافها التنموية وتاريخها الممتد على مدار أكثر من 20 عامًا وأهم إنجازاتها التي تمثلت في تعليم أكثر من 317 ألف وتخريج أكثر من 65 ألف 60% منهم إناث على مستوى الدول العربية التي توجد فيها الجامعة في المجالات التي تحتاجها أسواق العمل في هذه الدول.

كما اطّلع على أبرز مجالات خطة الجامعة الإستراتيجية للسنوات الخمس القادمة، التي من أهمها فتح فروع للجامعة في الدول العربية من أجل تقديم تعليم نوعي يساعد على تهيئة شابات وشباب الوطن العربي ليسهموا في تنمية أوطانهم.

من جهته، أوضح رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة في الوطن العربي، أن الجامعة بفرعها في المدينة المنورة تتشرف بخدمة بنات وأبناء المدينة والمقيمين فيها وخدمة إمارة منطقة المدينة المنورة في جميع المجالات ذات الصلة.

من جهة أخرى، زار أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، مقر الهيئة مساء اليوم، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فهد بن محمد البليهشي.

وخلال الزيارة اطّلع أمير المنطقة على منظومة العمل في الإدارات التنفيذية بالهيئة، كما استمع إلى شرحٍ موجز عن المشاريع التنموية التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية، إضافة إلى المشاريع الحالية والمستقبلية المزمع تنفيذها ضمن إستراتيجية الهيئة المتوائمة مع مستهدفات تعزيز جودة الحياة للسكّان وإثراء تجربة ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف ضمن برامج رؤية السعودية 2030 بالشراكة مع جميع القطاعات الحكومية.