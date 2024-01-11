نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرلمان العربي: القمّة الثلاثية أكدت على 3 خطوط حمراء بشأن غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ثمّن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي مخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي جمعت الملك عبدالله الثاني، والرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس محمود عباس، مضيفًا أن القمة أكدت على أولوية الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، باعتبارها أولويات ملحة لا تحتمل أي تأخير للتعامل مع الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة، الناتج عن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال في القطاع وسياسة التدمير الشامل لمنشآت البنية التحتية والخدمات الأساسية كافة.

وأوضح العسومي أن القمة أكدت على ثلاثة خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها بشأن الوضع في غزة تحت أي حال، وهي؛ رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني، ورفض تصفية القضية الفلسطينية، ورفض إعادة احتلال قطاع غزة.

وشدد العسومي على دعم البرلمان العربي للجهود العربية كافة الرامية للتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، مطالبًا بضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحماية المدنيين العزل، وتمكين وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى القطاع بشكل دائم وكافٍ.