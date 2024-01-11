نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش عددًا من الموضوعات الاقتصادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.

واستعرض المجلس - خلال الاجتماع - عددًا من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها السياسات والمشروعات المتعلقة بعدد من الأنظمة التجارية والاستثمارية والمرورية.

وناقش المجلس نتائج مؤشرات الأداء لعدد من القطاعات الرئيسية، والجهود الحكومية المبذولة التي ساعدت على نمو المؤشرات الاقتصادية المحلية، بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية 2030)، وبقاء معدلات التضخم عند مستويات متدنية تقدر بـ 1.7%.

واطلع خلال جلسته على العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، الذي تضمن تحليلًا مفصلًا لآخر مستجدات المؤشرات الاقتصادية الدولية، وأبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

كما تطرق إلى تداعيات التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد والتجارة والاستثمار العالمي، بالإضافة إلى أهم السيناريوهات الاقتصادية المحتملة على الصعيدين المحلي والدولي، مشيرًا إلى استمرار المؤشرات الإيجابية لاقتصاد المملكة، ومواصلة تحقيقها لأهداف (رؤية 2030)؛ الظاهر في ارتفاع مستوى الاستثمارات الخارجية للمملكة وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي السعودي، حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي للمملكة 7.99 مليارات ريال سعودي (2.13 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2023، بارتفاع بنسبة 29.13 في المائة عن الربع الثاني، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.