نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين الشرقية يتفقد ويفتتح عددًا من المشاريع التنموية بمحافظة النعيرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم، محافظة النعيرية، يرافقه وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس محمد الحسيني وعدد من المسؤولين بالأمانة؛ لتفقد المشاريع التنموية والتطويرية التي تنفذها بلدية المحافظة، والوقوف على سير العمل فيها، وافتتاح عدد من المشاريع التنموية والمرافق العامة ضمن خطط تحسين المشهد الحضري وبرامج جودة الحياة وأنسنة المدن؛ بهدف تقديم أفضل الخدمات.

والتقى الأمين ومرافقيه، رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس محمد بن علي اليامي في مبنى البلدية، وجرى استعراض أعمال وإنجازات البلدية خلال عام الماضي٢٠٢٣م، وجهود بلدية النعيرية في أعمال تحسين المشهد الحضري ونتائج برنامج معالجة عناصر التشوه البصري، كما جرى رفع 75،000 م3 من الأنقاض والمخلفات، ومعالجة 2700 متر مربع من الكتابات الجدارية المشوهة، وزراعة 850،000 زهرة موسمية و(35،000) م2 من المسطحات الخضراء، بالإضافة إلى صيانة وإعادة تأهيل (3) ملاعب وساحات بلدية وتخطيط إجمالي (21،000) م ط من مداخل المحافظة والشوارع الرئيسية والداخلية للأحياء السكنية.

بعد ذلك قام معاليه والوفد المرافق بجولة ميدانية على عدد من المشاريع قيد التنفيذ، بدأها بتفقد أعمال مشروع تصريف مياه الأمطار بشارع الملك عبدالعزيز، الذي سيسهم في رفع كفاءة الشبكة وقدرتها على استيعاب تأثير تجمعات المياه الناتجة عن الحالات المطرية بشكل أكثر فعالية وكفاءة.

بعدها افتتح المهندس الجبير ممشى الروضة بالمدخل الشرقي للمحافظة طريق (الدمام - حفر الباطن) الذي يصل طوله إلى (٩٠٠) متر وبمساحة إجمالية (٢٠،٠٠٠) م٢، ودوار المدخل الغربي للمحافظة تقاطع طريق حفر الباطن مع شارع الملك فهد الذي تم تصميمه على العمارة الإسلامية واستخدام النقوش والخطوط العربية (الخط الكوفي)، ودمجه بصفائح خضراء دلالة على المراعي الطبيعية الموجودة في المنطقة خلال موسم الربيع، ليشكل عملًا فنيًا ذا دلالة لمستقبل المنطقة، بالإضافة إلى كونه معلمًا لسالكي الطريق بالمنطقة المحيطة.

كما تفقد الأعمال التطويرية التي قامت بها البلدية بكوبري المدخل الشمالي من تطوير وتجميل واجهة ومحيط الكوبري، وتركيب أشكال ديكورية زخرفية ذات منظر جمالي، وتركيب مجسم جمالي بمحيط الكوبري يحمل اسم المحافظة.

وفي ختام جولته أكد الأمين أهمية الجودة في تنفيذ المشاريع وسرعة الإنجاز لها.