"هيئة المساحة" تطلق نتائج مشاريع المسح الجيولوجي في مؤتمر التعدين الدولي الثالث

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أحمد جودة - القاهرة - أطلقت هيئةُ المساحة الجيولوجية السعودية خلال قمة مؤتمر التعدين الدولي الثالث، نتائج مشاريع المسح الجيولوجي العام، بحضور عددٍ من الوزراء.

وأكّد الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله الشمراني؛ أن الهيئة أطلقت ضمن أجندة مؤتمر التعدين نتائج أعمال عدد من مشاريع مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي؛ حيث تمّ الإعلان عن حزم البيانات لأعمال المسح الجيوفيزيائي الجوي المغناطيسي بعدد "73" مربعًا بمقياس رسم "100،000:1" لمنطقتَيْ وسط وأجزاء من جنوب منطقة الدرع العربي للمسح الجوي المغناطيسي والمسح الجوي الإشعاعي، والتي تغطي ما مساحته "30%" من مجمل مساحة منطقة الدرع العربي بمساحة تغطية تصل إلى ما يقارب "180" ألف كيلومتر مربع.

وبيّن المهندس عبدالله الشمراني أنه تم الكشف حزم بيانات المسح الجيوكيميائي ما نسبته "40%" من المساحة الكلية لمنطقة الدرع العربي بمنطقة تغطي ما يقارب "218" ألف كيلومتر مربع، متمثلة في عدد "35،575" عينة سطحية للرسوبيات الوديانية الموزعة على "20" مربعًا جيولوجيًّا بمقياس رسم "250،000:1" لوسط وشرق منطقة الدرع العربي، وما يزيد على "3،700.000" "ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف" مدخل رقمي لتوصيف العينات السطحية وتحاليلها الكيميائية لعدد "76" عنصرًا.

وقال الشمراني: إن الهدف من هذه المشاريع الجيولوجية الهامة والمتاحة على منصة قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية "NGD"؛ هو تعظيم القيمة المضافة للاستفادة من قطاع التعدين من خلال زيادة بيانات المسح الجيولوجي الضرورية الموثوق بها وذات الجودة العالية لدعم الاستكشاف عن الثروات المعدنية وجذب الاستثمار المحلى والأجنبى في قطاع التعدين بالدرع العربي؛ مما سيسهم في تنشيط الاقتصاد وتنويع الإيرادات في المملكة العربية السعودية، والحصول على بيانات جيولوجية متنوعة ذات جودة عالية لتكون صالحة لعدة عقود.