نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الداخلية واكبت التطور في وسائل الإعلام بأكثر من 13.2 مليون متابع في منصاتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكّد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية "الإعلام في الحج والعمرة.. منظور محلي ودولي"، في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، أن وزارة الداخلية واكبت التطور في وسائل الإعلام وتتعامل مع كل منصة بما يتلاءم مع مستخدميها، مثل: منصة التيك توك والسناب شات والإنستقرام ومنصة x والتليجرام والفيسبوك والوتساب، لتحقيق التوعية اللازمة لضيوف الرحمن، لافتًا الانتباه إلى أنه بلغ عدد متابعي حسابات الوزارة في مختلف المنصات أكثر من (13،294،732) متابعًا، مؤكدًا الحرص على إيصال رسائل رئيسية من خلالها، وهي: التوعية الأمنية والتعريف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإبراز الجهود الأمنية باستعراض قوات الأمن الداخلي التي دأبت على أن تكون على أٌهبة الاستعداد.

وقال: إنّ وزارة الداخلية تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية المحلية بمختلف اللغات، وترجمة المحتوى الإعلامي والرسائل التوعوية إلى (13) لغة ونشرها عبر مختلف المنصات، وتعمل بالشراكة مع وزارة الإعلام مُمثلةً في وكالة الإعلام الدولي ووكالة الأنباء السعودية (واس) على إيصالها، محليًا ودوليًا، لإبراز صورة واضحة وموضوعية للعالم عن موسم الحج، ومنها حملة "لا حج بلا تصريح"، والحملة التعريفية برقم البلاغات الأمنية الموحدة."

ونوّه المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بالتأثير والاستجابة للرسائل التوعوية من ضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أنها واضحة وملموسة دوليًا ومحليًا، كون وزارة الداخلية تستخدم وسائل الإعلام الجديدة؛ لسهولة تعظيم الأثر المراد إيصاله والمقدرة على ترجمتها لمختلف لغات العالم وإيصال المعلومة بشكل أسرع برئاسة مؤتمرات عديدة في مواسم الحج منها: مؤتمر الحج العام ومؤتمر قيادات الحج ومؤتمر قوات أمن العمرة، وبالتنسيق مع وزارة الإعلام ممثلة بوكالة الإعلام الدولي، تنظم الوزارة زيارات للوفود الإعلامية للاطلاع عن قرب على تجارب الوزارة في إدارة موسم الحج، من خلال زيارة مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة، وزيارة الصالات الخاصة بمبادرة طريق مكة، والمشاركة في استقبال ضيوف الرحمن والاطلاع على التجربة المميزة في خدمة ضيوف الرحمن المستفيدين من المبادرة في الصالات المخصصة لها، وزيارات لغرف العمليات والاطلاع عن قرب على التقنيات المستخدمة في إدارة الحشود ونقل التجربة للعالم أجمع من خلال وسائل الإعلام الدولية.

وأشار الشلهوب إلى أن وزارة الداخلية استثمرت مبادرة طريق مكة بإطلاق حملات إعلامية توعوية للدول المستفيدة من المبادرة بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الإعلام ممثلة بوكالة الإعلام الدولي، والتواصل الحكومي، وتتيح لوسائل الإعلام الخاصة بالدول، تغطية المبادرة ونقلها بما يعكس اهتمام وحرص قيادة المملكة على خدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه.